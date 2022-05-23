Наступают, но успеха не имеют: в Генштабе назвали самые горячие точки на Донбассе и на Юге

В Украине продолжаются ожесточенные бои. Российские захватчики постоянно наступают на Донбассе, а также на Юге нашего государства. В Генштабе назвали самые горячие точки на этих направлениях.

23 мая в Генштабе была опубликована утренняя сводка. В ней сообщили об актуальной ситуации на фронте. В частности, рассказали, где сейчас ведутся самые ожесточенные бои с врагом.

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Самые горячие точки на Донбассе и Юге

Донецкое направление. По данным Генштаба, российские захватчики пытаются прорвать оборону ВСУ. Это они делают, чтобы выйти на границы Луганской области.

Северодонецкое направление. Здесь оккупанты практически все свои усилия перебросили на сам Северодонецк. Также они проводили штурмовые действия в районе Тошковки.

Бахмутское направление. Оккупанты вели бой в районе Александрополья. Для этого они использовали артиллерию. В то же время наши военные дали им понюхать пороха, после чего врагу пришлось отступить. Не оставляли попыток российские военные наступать в районах Липового и Триполья, но ничего из этого не вышло.

Авдеевское, Кураховское, Новопавловское и Запорожское направления. Здесь, отмечают в Генштабе, оккупанты ведут боевые действия с меньшей интенсивностью. Вместо этого они стремятся закрепиться на тех рубежах, которые им уже удалось достичь, обстреливая ВСУ. В то же время они из авиации били по районам Авдеевки, Новоселовки Второй, Новомихайловки и Никольского.

Южнобужское направление. Здесь российские захватчики тоже не вели активных боевых действий. Сейчас они не только закрепляются на занятых рубежах, но и проводят разведку. Кроме того, бойцы страны-агрессора бьют из реактивной артиллерии и ствольного оружия по нашим военным.

В то же время российские захватчики продолжают нести большие потери в войне против Украины. С каждым днем количество уничтоженных оккупантов, а также их техники постоянно растет. Этому мы обязаны титаническому противостоянию наших защитников.

Актуальные потери врага

С начала полномасштабного вторжения России нашим военным удалось отправить на тот свет 29 050 оккупантов. Эта цифра приблизительна, ведь в районах проведения активных боевых действий подсчитать точное количество уничтоженных российских захватчиков невозможно.

Также в металлолом превращены 1 285 танков, 3 141 боевая бронированная машина, 599 артиллерийских систем, 201 единица РСЗО, 93 единицы средств ПВО, 2 194 единицы автомобильной техники и автоцистерны, 43 единицы специальной техники и 13 лодок.

Кроме того, наши военные уничтожили 204 самолета, 170 вертолетов, а также 470 БпЛА оперативно-тактического уровня и 107 крылатых ракет.

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