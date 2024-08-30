Километр штурма на российской границе: как 13 бригада Нацгвардии "Хартия" наступает на Харьковщине

Ситуация на Покровском направлении остается сложной. Однако на некоторых участках фронта украинским защитникам удается наступать. В частности, в Харьковской области.

Об отбитых позициях оккупантов и здешних штурмах – российских и наших в репортаже проекта "Украинский Свидетель" рассказали бойцы 13 бригады Нацгвардии "Хартия", передает 24 Канал.

Смотрите также В ВСУ рассказали об изменении тактики врага на Харьковщине

Как 13 бригада НГУ "Хартия" наступает на Харьковщине

Харьковская область. Позиции недалеко от границы с Россией. Здесь стоят пехотинцы 13 бригады НГУ "Хартия". Несмотря на российские штурмы, защитникам удается продвигаться. В частности, бойцы рассказывают, что за последнее время – примерно на километр.

Сейчас мы перехватили инициативу. Нам это хорошо удается: за последние несколько недель мы продвинулись на дистанцию примерно в 300 метров, не потеряв ни одного бойца,

– рассказал военнослужащий с позывным "Одесса".

На этом направлении интенсивность обстрелов КАБами со стороны захватчиков уменьшилась.

Уже в июле таких обстрелов стало меньше В мае на эту полосу они выпускали по 60 – 70 авиабомб в день. В августе были дни, когда обстрелов КАБами не случалось вообще,

– отметил боец бригады Кирилл.

"Одесса" добавил, что основной проблемой остаются минометы и сбросы с дронов. Кроме того, здесь работает станковый противотанковый гранатомет. Защитники рассказывают, прилет после выхода происходит настолько быстро, что они не успевают отреагировать.

По словам наших воинов, на этом направлении против них стоят бойцы из Карелии. У ликвидированных оккупантов находили документы, которые подтверждали, что это были жители города Петрозаводск. Оно в 1700 километрах от Харькова.

Это десантный полк и "Шторм Z". Мясо. Они здесь очень наглые: подходят к нашим позициям вплотную, на расстояние до 10 метров,

– рассказал "Одесса".

Защитник отметил, что эта война уже приобретает ореол мести.

"Чем дольше длится полномасштабка, тем больше у тебя друзей, знакомых и родственников, которые погибли или получили ранения. Поэтому так, это уже о мести", – подчеркнул воин.