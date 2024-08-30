Про відбиті позиції окупантів і тутешні штурми – російські та наші у репортажі проєкту "Український Свідок" розповіли бійці 13 бригади Нацгвардії "Хартія", передає 24 Канал.

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Як 13 бригада НГУ "Хартія" наступає на Харківщині

Харківська область. Позиції неподалік від кордону з Росією. Тут стоять піхотинці 13 бригади НГУ "Хартія". Попри російські штурми, захисникам вдається просуватися. Зокрема, бійці розповідають, що за останній час – приблизно на кілометр.

Зараз ми перехопили ініціативу. Нам це добре вдається: за останні кілька тижнів ми просунулись на дистанцію приблизно у 300 метрів, не втративши жодного бійця,

– розповів військовослужбовець з позивним "Одеса".

На цьому напрямку інтенсивність обстрілів КАБами з боку загарбників зменшилася.

Вже у липні таких обстрілів стало менше У травні на цю смугу вони випускали по 60 – 70 авіабомб за день. У серпні були дні, коли обстрілів КАБами не траплялося взагалі,

— наголосив боєць бригади Кирило.

"Одеса" додав, що основною проблемою залишаються міномети та скиди з дронів. Окрім того, тут працює станковий протитанковий гранатомет. Захисники розповідають, приліт після виходу стається настільки швидко, що вони не встигають відреагувати.

За словами наших воїнів, на цьому напрямку проти них стоять бійці з Карелії. У ліквідованих окупантів знаходили документи, які підтверджували, що це були жителі міста Петрозаводськ. Воно за 1700 кілометрів від Харкова.

Це десантний полк та "Шторм Z". М'ясо. Вони тут дуже наглі: підходять до наших позицій впритул, на відстань до 10 метрів,

– розповів "Одеса".

Захисник зазначив, що ця війна вже набуває ореолу помсти.

"Чим довше триває повномасштабка, тим більше у тебе друзів, знайомих та родичів, які загинули або дістали поранення. Тому так, це вже про помсту", – підкреслив воїн.