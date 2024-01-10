В эфире 24 Канала военный эксперт Сергей Грабский высказал свое мнение по поводу контрнаступления в 2022 году, а также объяснил, чем опасны подобные "аналитические материалы независимых источников".

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Украина сделала максимум в 2022 году

Корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов написал для издания WP колонку, в которой сообщил, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы планировал провести контрнаступление в 2022 году, изолировать россиян в оккупированном Крыму, но Соединенные Штаты Америки не поддержали план.

Автор материала отметил, что во время контрнаступления Киев собирался прорваться через часть Запорожья и перерезать сухопутную границу в Крым. В статье также говорится, что партнеры якобы определили этот вариант как очень рискованным и выбрали другое направление – правый берег Херсонщины.

В статье также сообщают, что на самом деле для контрнаступления в 2022 году у Украины был небольшой список потребностей: 90 дополнительных гаубиц и достаточное количество артиллерийских боеприпасов.

Осознавая, количество и качество имеющегося вооружения и техники, осознавая, что мы не имели преимущества в воздухе, которое подтвердилось в 2023 год, осознавая, что мы должны наступать на локацию на Южном направлении, которая массированно поддерживается из Крыма, оставляя под угрозой направление на Одессу, говорить о прорыве обороны на Юге – недопустима роскошь,

– заметил Грабский.

Вооруженные Силы могли бы совершить прорыв, но смогли бы удержать эту оборону. Об этом нужно говорить так же откровенно. Как отметил военный эксперт, происходящее в течение 2022 года свидетельствует о продуманной и тщательной подготовке наступательных операций.

К примеру, если говорить о Восточном направлении, то задачей этого фронта было продвижение вплоть до линии Троицкое – Сватово – Кременная и перерезание коммуникаций, что значительно облегчило бы освобождение северной части Луганской области.

На Южном направлении оставлять группировку противника на правом берегу Херсонской области, которая угрожала бы Николаеву и Одессе, было бы глупо.

Выглядит абсолютно волюнтаристское предположение, что якобы рассматривался вопрос прорыва обороны противника на Юге при тех условиях, которые происходили в 2022 году,

– сказал Грабский.

По его словам, прежде всего следует осознавать, что есть объективные реалии и показатели, которые формируют возможность проведения той или иной операции. Сейчас можно говорить, что в 2022 году Вооруженные Силы Украины достигли максимальных результатов, имея имеющееся вооружение, технику и уровень укомплектованности личным составом.

"2023 год показал, что и тысяча гаубиц – недостаточно большой ресурс для того, чтобы сломить сопротивление российской армии. Страна-агрессор имела значительно больше ресурса, несмотря на то, что тогда враг не был настолько подготовлен, но и ВСУ не имели возможностей прорвать ту линию фронта и самое главное удержать позицию. Ведь создав коридор, военное руководство ставило бы под угрозу боеспособность и возможность совершивших прорыв войск вести дальнейшие боевые действия", – отметил военный эксперт.

Профессионально замаскированная ИПСО

Грабский подчеркнул, что нужно критически подходить к подобным статьям и осознавать сложность борьбы и подвига наших бойцов, ныне удерживающих линию фронта в сложнейших условиях.

Украинцы имеют дело с четко продуманной информационно-психологической операцией. Цели этой операции – расфокусировка внимания, состояние уныния и недоверия к украинскому военному руководству.

"Залужный не ошибся. Он сделал все правильно, исходя из тех возможностей, которыми мы обладали по состоянию на сентябрь 2022 года. Это надо понимать и развенчивать такие информационно-психологические операции замаскированные под якобы "аналитические материалы независимых источников", – подытожил военный эксперт.

Какая ситуация на фронте