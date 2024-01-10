В етері 24 Каналу військовий експерт Сергій Грабський висловив свою думку щодо контрнаступу у 2022 році, а також пояснив, чим небезпечні подібні "аналітичні матеріали незалежних джерел".

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Україна зробила максимум у 2022 році

Кореспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов написав для видання WP колонку, у якій повідомив, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито планував провести контрнаступ у 2022 році, щоб ізолювати росіян в окупованому Криму, але Сполучені Штати Америки не підтримали план.

Автор матеріалу зазначив, що під час контрнаступу Київ збирався прорватися через частину Запоріжжя і перерізати сухопутний кордон до Криму. У статті також йдеться про те, що партнери нібито визначили цей варіант як дуже ризикованим й обрали інший напрямок – правий берег Херсонщини.

У статті також повідомляють, що насправді для контрнаступу у 2022 році Україна мала невеликий списком потреб: 90 додаткових гаубиць й достатню кількість артилерійських боєприпасів.

Усвідомлюючи, кількість і якість наявного озброєння та техніки, усвідомлюючи, що ми не мали переваги у повітрі, що підтвердив 2023 рік, усвідомлюючи що ми мали наступати на локацію на Південному напрямку, яка масовано підтримується з Криму, залишаючи під загрозою напрямок на Одесу, говорити про прорив оборони на Півдні – неприпустима розкіш,

– зауважив Грабський.

Збройні Сили можливо б могли здійснити прорив, але чи змогли б втримати цю оборону. Про це треба говорити так само відверто. Як зазначив військовий експерт, те, що відбувалося протягом 2022 року свідчить про продуману й ретельну підготовку наступальних операцій.

Наприклад, якщо говорити про Східний напрямок, то завданням цього фронту було просування аж до лінії Троїцьке – Сватове – Кремінна й перерізання комунікацій, що значно полегшило б визволення північної частини Луганщини.

На Південному напрямку залишати угрупування противника на правому березі Херсонської області, яке буде загрожувало б Миколаєву та Одесі, було б нерозумно.

Виглядає абсолютно волюнтаристським припущення, що нібито розглядалося питання прориву оборони противника на Півдні за тих умов, які відбувалися у 2022 році,

– мовив Грабський.

За його словами, насамперед треба усвідомлювати, що є об'єктивні реалії та показники, які формують можливість проведення тої чи іншої операції. Зараз можна говорити, що у 2022 році Збройні Сили України досягли максимальних результатів, маючи наявне озброєння, техніку й рівень укомплектованості особовим складом.

"2023 рік показав, що й тисяча гаубиць – недостатньо великий ресурс для того, щоб зламати спротив російської армії. Країна-агресор мала значно більше ресурсу, попри те, що тоді ворог не був настільки підготовлений, але й ЗСУ не мали можливостей прорвати ту лінію фронту і найголовніше втримати позицію. Адже створивши коридор, військове керівництво ставило б під загрозу боєздатність й можливість військ, які здійснили прорив, вести подальші бойові дії", – зазначив військовий експерт.

Професійно замаскована ІПСО

Грабський наголосив, що треба критично підходити до подібних статей і усвідомлювати складність боротьби й подвигу наших бійців, які нині утримують лінію фронту в надзвичайно складних умовах.

Українці мають справу з чітко продуману інформаційно-психологічну операцію. Цілі цієї операції – розфокусування уваги, стан зневіри й недовіри до українського військового керівництва.

"Залужний не помилився. Він зробив все правильно, виходячи з тих можливостей, які ми мали станом на вересень 2022 року. Це треба розуміти й розвінчувати такі інформаційно-психологічні операції замасковані під буцімто "аналітичні матеріали незалежних джерел", – підсумував військовий експерт.

Яка ситуація на фронті