Тактика атак России на Северодонецк и Бахмут принципиально разная: в ISW предположили, что это значит

Россияне за месяц пытаются захватить Бахмут. Причем тактика у врага существенно отличается от той, которую он использовал в Северодонецке. Расскажем, какая она в этот раз.

Как отмечают аналитики из Института по изучению войны, российским военным, вероятно, не хватает боевой мощи. Так что они просто не могут в нынешних условиях поддерживать более одной наступательной операции. Не стоит забывать также о том, что несет враг немалых потерь. Поэтому оккупанты вынуждены были изменить свой подход к войне.

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Как изменилась тактика врага

Начнем с того, что с начала полномасштабного вторжения россияне не продемонстрировали способность проводить одновременно всевоенные наступательные операции. А последние достижения врага вблизи Бахмута связаны отнюдь не с профессионализмом. Туда просто бросали бешеное количество солдат, понеся колоссальные потери.

Во время захвата Северодонецка и Лисичанска враг также не рассчитывал на общевойсковое наступление. Вместо этого он делал акцент на широкомасштабном артиллерийском обстреле, чтобы методически уничтожать украинские позиции.

Эту тактику врагу повторить не удастся. Причиной этого стало рост дефицита артиллерийских снарядов. А еще, отмечают в Институте, маловероятен тот факт, что обычные российские военные будут готовы погибать так же быстро и активно как вагнеровцы. Итак, предполагают аналитики, способность россиян осуществлять широкомасштабные быстрые наступления на нескольких направлениях этой зимой и весной подвергается сомнению.

По мнению составителей отчета, войска России должны пройти значительную реконструкцию. И только после этого они могут восстановить способность вести эффективную маневровую войну. Сам план российского минобороны по увеличению численности войск может воплотиться вплоть до 2026 года. К тому времени должно появиться 12 новых маневровых дивизий. Но все еще есть сомнения, что это врагу удастся.

К примеру, представители западной разведки и обороны не рассказывали о признаках роста эффективной механизированной боевой мощи России. И в Институте отметили, что подобных показателей не наблюдали.

Какая ситуация под Бахмутом сейчас