Для наших Сил обороны важно держать под огневым контролем трассу Опросное – Курдюмовка. Об этом 24 Каналу рассказал офицер Национальной гвардии Украины Александр Дорошенко, заметив, что условия для наступления за железной дорогой достаточно сложные.

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Какие задачи стоят перед ВСУ

Военные пытаются закрепиться, чтобы двигаться дальше от посадки к посадке. Но территория простреливается, поэтому даже 50 – 100 метров даются очень тяжело.

Мы стараемся наступать в сторону дороги Бахмут – Горловка, по которой проходит логистика врага. Хоть и наступаем, но враг находится близко от Клещеевки, поэтому ситуация очень сложная,

– рассказал Александр Дорошенко.

Препятствием для продвижения становятся дожди и в целом рельеф местности. Во время наступления не всегда есть возможность окапываться, потому что земля тверда.

"Здесь посадки, твердая земля, поэтому очень тяжело. Фактически нужно прятаться в тех норах, которые сделали россияне", – добавил офицер.

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Как наступает враг

Ранее подразделение Александра Дорошенко воевало в Серебрянском лесничестве Луганщины. Там боевые действия несколько отличались от ситуации с Бахмутом.

Это была достаточно большая территория, а отрезок, на котором мы сейчас, – меньше. Враг использует практически то же вооружение: авиацию, минометы, возможно, меньше бронетехники,

– заметил офицер.

Если в Серебрянском лесничестве россияне больше стреляли танками, использовали броню, то в районе Бахмута другая специфика и техника не всегда нужна.

"Здесь открытая местность, она просматривается. Если враг выводит технику, то по ней можно хорошо отработать", – подчеркнул Дорошенко.

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