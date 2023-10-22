Для наших Сил обороны важно держать под огневым контролем трассу Опросное – Курдюмовка. Об этом 24 Каналу рассказал офицер Национальной гвардии Украины Александр Дорошенко, заметив, что условия для наступления за железной дорогой достаточно сложные.
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Какие задачи стоят перед ВСУ
Военные пытаются закрепиться, чтобы двигаться дальше от посадки к посадке. Но территория простреливается, поэтому даже 50 – 100 метров даются очень тяжело.
Мы стараемся наступать в сторону дороги Бахмут – Горловка, по которой проходит логистика врага. Хоть и наступаем, но враг находится близко от Клещеевки, поэтому ситуация очень сложная,
– рассказал Александр Дорошенко.
Препятствием для продвижения становятся дожди и в целом рельеф местности. Во время наступления не всегда есть возможность окапываться, потому что земля тверда.
"Здесь посадки, твердая земля, поэтому очень тяжело. Фактически нужно прятаться в тех норах, которые сделали россияне", – добавил офицер.
Офицер Национальной гвардии Украины рассказал о боях на Бахмутском направлении: смотрите видео
Как наступает враг
Ранее подразделение Александра Дорошенко воевало в Серебрянском лесничестве Луганщины. Там боевые действия несколько отличались от ситуации с Бахмутом.
Это была достаточно большая территория, а отрезок, на котором мы сейчас, – меньше. Враг использует практически то же вооружение: авиацию, минометы, возможно, меньше бронетехники,
– заметил офицер.
Если в Серебрянском лесничестве россияне больше стреляли танками, использовали броню, то в районе Бахмута другая специфика и техника не всегда нужна.
"Здесь открытая местность, она просматривается. Если враг выводит технику, то по ней можно хорошо отработать", – подчеркнул Дорошенко.
ВСУ продвигаются возле Бахмута: что известно
- Ситуация возле Бахмута сложная, но контролируемая. ВСУ продвигаются, поэтому оккупанты вынуждены отходить дальше от трассы Горловка – Бахмут. Позиции врага ухудшаются, поэтому он минует поля, проезды, чтобы хоть как-то сдержать наше движение.
- В сентябре 2023 года украинские военные освободили Клещеевку, которая является одним из важнейших флангов Бахмута. Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, освобождавшие населенный пункт, показали, как сейчас выглядит территория. На кадрах видно, что Клещеевка превратилась на сплошные руины.
- Украинским бойцам удалось разбить российских штурмовиков, желающих захватить наш опорный пункт на Бахмутском направлении. Оккупантов остановили огнем из минометов и гранатометов, а вражескую технику уничтожила артиллерия ВСУ.