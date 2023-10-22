Недавно в работе автомобили нашли серьезные проблемы. Хотя ее уже ремонтируют, однако средств для полноценного ремонта не хватает. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Александр Дорошенко – офицер Национальной гвардии Украины.

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Для чего необходимы средства

Авто, которое сейчас нуждается в ремонте, помогало Нацгвардии в Серебрянском лесничестве Луганщины. В течение долгого времени и до августа боевые задания выполняли под Кременной на Лиманском направлении.

Там очень сложные условия. Дорога в лес у нас занимала полтора – два часа. Машина как раз требовалась, чтобы завозить личный состав, моих собратьев для дежурства в лесу. Мы подразделения аэроразведки, поэтому завозили и оборудование,

– рассказал Александр Дорошенко.

Когда начинаются дожди, дорога там становится непроездной. Поэтому автомобиль помогал военным четыре месяца, а когда они вышли на ротацию в 20-х числах августа машину отправили на дефектирование.

"Оказалось, что кроме прививки ходовой части, еще и двигатель нуждается в капитальном ремонте. Поэтому машинку уже ремонтируют, думаю, уже через несколько недель можно будет ее забирать, но, к сожалению, нам не хватает средств", – отметил офицер Нацгвардии.

Сумма, необходимая для ремонта, достигает 80 тысяч гривен. Сейчас подразделения находятся на Бахмутском направлении, поэтому после ремонта машина будет помогать им на посадках выполнять боевые задания.

Важно! Если вы хотите помочь с ремонтом автомобиля для наших военнослужащих, можете воспользоваться любым мобильным банкингом, чтобы забросить желаемую сумму на сбор. Номер карты: 5375 4114 2173 8233

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