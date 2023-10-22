Нещодавно в роботі автівці знайшли серйозні проблеми. Хоч її уже ремонтують, проте коштів для повноцінного ремонту бракує. Детальніше про це 24 Каналу розповів Олександр Дорошенко – офіцер Національної гвардії України.
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Для чого необхідні кошти
Авто, яке зараз потребує ремонту, допомагало Нацгвардії у Серебрянському лісництві, що на Луганщині. Протягом довгого часу і до серпня бойові завдання виконували під Кремінною на Лиманському напрямку.
Там дуже складні умови. Дорога у ліс в нас займала півтора – дві години. Машина якраз потрібна була, щоб завозити особовий склад, моїх побратимів для чергування у лісі. Ми підрозділи аеророзвідки, тому завозили й обладнання,
– розповів Олександр Дорошенко.
Коли розпочинаються дощі, дорога там стає непроїзною. Тому автівка допомагала військовим чотири місяці, а коли вони вийшли на ротацію у 20-х числах серпня машину відправили на дефектування.
"Виявилось, що крім щеплення ходової частини, ще й двигун потребує капітального ремонту. Тому машинку вже ремонтують, думаю, вже за кілька тижнів можна буде її забирати, але, на жаль, нам не вистачає коштів", – зазначив офіцер Нацгвардії.
Сума, яка необхідна для ремонту, сягає 80 тисяч гривень. Зараз підрозділи перебувають на Бахмутському напрямку, тому після ремонту, машина допомагатиме їм на посадках виконувати бойові завдання.
Допомога для фронту: останні новини
- Волонтерський штаб "Українська команда" передав дрони-камікадзе бійцям загону спецпризначення "Омега", підрозділу Національної гвардії України. "Омега" воює здебільшого у найгарячіших точках фронту, зокрема брали участь у боях за Київ та за Харків. Крім того, військові стримували окупантів під Сєвєродонецьком та Лисичанськом та в Донецькій області.
- Допомагають армії і з-за кордону. Так. у Великій Британії подружжя Михайла та Карини Фірман щосуботи проводять мітинги на підтримку України. За 100 мітингів їм вдалося зібрати 23 500 фунтів стерлінгів, що в еквіваленті 1 128 000 гривень. Кошти передають у Благодійний фонд Сергія Притули.
- Не забуває про українське походження співачка Astelle, яка переїхала та живе до Норвегії. Вона купила дві автівки для бійців, на які збирали кошти жителі села Жовтанці, що на Львівщині. Артистка витратила гроші, які відкладала на своє майбутнє.