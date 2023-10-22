Нещодавно в роботі автівці знайшли серйозні проблеми. Хоч її уже ремонтують, проте коштів для повноцінного ремонту бракує. Детальніше про це 24 Каналу розповів Олександр Дорошенко – офіцер Національної гвардії України.

Читайте Втрати Росії в артилерії на Запорізькому напрямку майже у 5 разів перевищили українські, – WSJ

Для чого необхідні кошти

Авто, яке зараз потребує ремонту, допомагало Нацгвардії у Серебрянському лісництві, що на Луганщині. Протягом довгого часу і до серпня бойові завдання виконували під Кремінною на Лиманському напрямку.

Там дуже складні умови. Дорога у ліс в нас займала півтора – дві години. Машина якраз потрібна була, щоб завозити особовий склад, моїх побратимів для чергування у лісі. Ми підрозділи аеророзвідки, тому завозили й обладнання,

– розповів Олександр Дорошенко.

Коли розпочинаються дощі, дорога там стає непроїзною. Тому автівка допомагала військовим чотири місяці, а коли вони вийшли на ротацію у 20-х числах серпня машину відправили на дефектування.

"Виявилось, що крім щеплення ходової частини, ще й двигун потребує капітального ремонту. Тому машинку вже ремонтують, думаю, вже за кілька тижнів можна буде її забирати, але, на жаль, нам не вистачає коштів", – зазначив офіцер Нацгвардії.

Сума, яка необхідна для ремонту, сягає 80 тисяч гривень. Зараз підрозділи перебувають на Бахмутському напрямку, тому після ремонту, машина допомагатиме їм на посадках виконувати бойові завдання.

Важливо! Якщо ви хочете допомогти з ремонтом автівки для наших військовослужбовців, можете скористатись будь-яким мобільним банкінгом, аби закинути бажану суму на збір. Номер картки: 5375 4114 2173 8233

Допомога для фронту: останні новини