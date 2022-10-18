Наступление из Беларуси: решится ли Лукашенко на такой шаг и чего ждать Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает угрожать Украине. Недавно он заявил, что на территории его страны формируют совместную с Россией региональную группировку войск. Впрочем, вопрос в том, решит ли он открыто вступать в эту войну.

Как заявил Лукашенко, в Беларуси разместят российских военных и "это не будет тысяча людей". Кроме того, самопровозглашенный президент рассказывал о том, что Украина якобы готовит какой-то удар по Беларуси, а глава пограничного комитета Беларуси вообще жаловался, что наши защитники взорвали практически все пограничные мосты и заминировали дороги.

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Именно поэтому многие предполагают, что такие сообщения могут являться частью провокации, чтобы обвинить Украину и открыть второй фронт.

Сайт 24 канала разбирался в том, стоит ли ждать наступления со стороны Беларуси, чем это может угрожать Украине и как обернется для самого Лукашенко.

Стоит ли ждать наступления из Беларуси

О том, что Беларусь может открыто вступить в эту войну, говорят еще весной 2022 года. Беларусь и так является участницей войны, которая подыгрывает Путину, ведь именно с территории этой страны по Украине запускают множество ракет, истребителей и дронов. Впрочем, к сухопутному наступлению белорусы пока не прибегают, но постоянно угрожают нам.

Украинская сторона к такому развитию событий готова. Руководство страны неоднократно заявляло, что вероятность наступления со стороны Беларуси сохраняется, но границы укреплены и неожиданностью это точно не станет.

Однако, по мнению составителей отчета из Института по изучению войны, существуют мизерные шансы, что российские и белорусские войска будут атаковать с Севера.

В отчете говорится о том, что российский компонент РГВ (региональной группировки войск) – это:

подразделения 1-й гвардейской танковой армии,

20-й общевойсковой армии,

воздушно-десантные части.

Все они понесли немалые боевые потери в войне против Украины. Так что их боеспособность существенно снижена. В то же время следует понимать, что у России пока нет возможности быстро сформировать наземные ударные силы "с нуля" или из имеющихся в Беларуси подразделений. Да и сам Генштаб, на который ссылаются составители, сообщил, что "на 10 октября угрозы нападения с территории Беларуси нет".

Дмитрий Синченко, глава ОО "Ассоциации Политических наук", говорит, что Лукашенко до сих пор открыто не вступил в войну с Украиной не потому, что он "не отважился", а потому, что он просто не может это сделать. Его армия не готова воевать с Украиной, а общество категорически против участия в этой войне. Если Лукашенко отдаст приказ на введение своей армии в Украину – скорее всего, его просто не выполнят.

Если высшее руководство попытается организовать свою армию на наступление – указ будет саботироваться на уровне среднего и низового управленческого звена. Белорусские военные прекрасно понимают, что их ждет в Украине, поэтому не имеют никакого желания воевать за чужие интересы.

– говорит Синченко.

Максим Джигун, политолог, соучредитель консалтинговой компании Good Politics, отметил, что Лукашенко с Путиным уже давно создали союзное государство. Ни для кого не секрет, что Беларусь косвенно участвует в войне еще с первого дня. Поэтому каждое новое заявление Лукашенко указывает лишь на то, еще это игра на публику, очередной способ шантажировать украинское общество, чтобы вызвать хаос и беспокойство у наших граждан.

Это медийные поводы и очередные устрашения. Путин очень хотел бы, чтобы Лукашенко вступил в эту войну открыто. Не так Лукашенко постоянно ездит на встрече с Путиным. И по данным инсайдеров и разведки, каждый раз Путин пытается склонить Лукашенко к тому, чтобы тот вступал в войну и отдавал своих граждан на убой,

– говорит Джигун.



Лукашенко боится открыто вступать в войну / ГУР

Однако эксперт добавляет, что Лукашенко хоть и не очень далек интеллектуально, но все же инстинкт самосохранения. Он якобы понимает, что такое открытое вступление в эту войну Беларуси будет означать лишь то, что у Беларуси больше нет никакого шанса на нормальное развитие и избегание изоляции. Также политик понимает, что это чревато и его жизнью.

Вступление в открытую войну – это, пожалуй, был бы последний шаг, который бы хотел осуществить Лукашенко. Поэтому он будет продолжать тактику вот этого движения между капельками. Но для Украины не нужно разделять вопрос вступления или не вступления Беларуси в войну. Ведь она уже является участницей этой войны и должна отвечать наравне с Россией,

– объяснил эксперт.

Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова, говорит, что вообще вопрос наступления со стороны Беларуси гораздо комплекснее. Он согласен с оценками британской разведки относительно того, что источником нового психоза в России является не Керченский мост, а давление на Путина со стороны радикалов.

, в ISW говорили, что лидер Чечни Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин, имеющий частную армию наемников "Вагнера", представляют растущую группу в вооруженных силах, бросающую вызов традиционному пониманию войны армейским руководством России. После потери Лимана это еще больше разожгло напряженность между радикалами и умеренными в армии.

Именно в радикалах Путин сейчас видит силу, которая может перехватить у него власть. Они набирают силу, ведь за каждым олигархом стоит собственная армия. И то, что радикалы подняли голову, – это факт. У эскалации сейчас есть какая-то логика, это вынужденный шаг Путина для удержания власти,

– говорит Сунгуровский.

Он добавляет, что создание совместной группировки войск сделано не для того, чтобы начать наступление со стороны Беларуси, а для того, чтобы сковать наши войска в этом направлении. Также весной Лукашенко просил Россию о поставках ядерного оружия, и это была главная цель создания такой группировки. Путин понял, что заставить Лукашенко открыто вступить в войну не удается, поэтому он решил создать такую группировку, когда от Лукашенко уже ничего не будет зависеть.

К тому же перебросить туда часть ядерного оружия. Не факт, что она будет применена, но это элемент ядерного шантажа. Это попытка поставить Запад в сложное положение, чтобы там думали, по ком в случае чего наносить ответный удар: по России или по Беларуси,

– считает Сунгуровский.

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Как вероятное наступление белорусов повлияет на Украину

Николай Сунгуровский говорит, что белорусских войск, которые могли бы прорвать нашу оборону или углубиться на наших территориях, просто нет. Такая операция возможна только при мощной поддержке русских войск. Но им нужны и человеческие и технические ресурсы на восточном и южном направлениях. Поэтому еще третье направление в России таких ресурсов просто нет, особенно техники.

Мобиков они могли бы туда нагнать, но это не может быть ударной группировкой, способной на прорыв мощной украинской обороны. Это шантаж и попытка сковать наши силы на северном направлении. Для безумных преград нет, поэтому говорить, что этого не может быть, я бы не стал. Но по военной логике этого не должно быть, я не вижу таких перспектив,

– убежден эксперт.



Путин давит на Лукашенко, чтобы тот вступал в войну / Getty Images

Дмитрий Синченко говорит, что если предположить, что белорусские войска начнут открытые боевые действия против Украины, то стоит отметить их низкий уровень боеспособности. Белорусская армия за все время своей независимости не участвовала ни в одном вооруженном конфликте, у них нет ни одного опыта боевых действий, плохо вооружены, плохо оснащены и вообще не мотивированы.

На что способно такое войско? Оно станет либо пушечным мясом, либо будет массово сдаваться в плен. В отличие от 24 февраля, сегодня Украина готова к наступлению с Севера, у нас есть соответствующие резервы, у нас есть укрепление. Но, конечно, такой шаг заставит Украину оттянуть часть войск с Юга на Север, а это замедлит наступление ВСУ на оккупированные территории Юга и Востока.

– говорит эксперт.

Максим Джигун отметил, что в случае наступления украинские военные будут очень горячо встречать белорусов на границе. Там километры заминированных лесов, болота, окопы, украинские военные с новым оборудованием и системами ПВО.

Но, по его мнению, очень маловероятно массовое наступление со стороны Беларуси. К полноценной мобилизации они прибегать не будут, воевать смогут кадровые военные. А уровень подготовки кадровых военных там ни на йоту не лучше, чем у россиян.



Лукашенко подписал себе приговор еще 24 февраля​ / LRT

Проблема и опасность в другом – если Россия решится на это наступление, они будут использовать иранские беспилотники. А их использование на Севере и Западе Украины будет означать вероятное обесточивание и энергетический кризис в стране.

– говорит Джигун.

Он добавил, что это не самое лучшее и не самое совершенное оружие, которое смогут нейтрализовать наши военные

Как наступление повлияет на режим Лукашенко

Максим Джигун говорит, что Лукашенко подписал приговор еще 24 февраля. И все это завершится свержением его режима в достаточно быстрой перспективе. Это вопрос 1 – 2 лет максимум.

После победы Украины режим Лукашенко будет точно изменен в Беларуси. Для него уже написан сценарий. Если белорусская сторона будет напрямую вступать в войну, то процесс падения режима Лукашенко и его ликвидация будут значительно быстрее, чем если он воздержится от этого,

– говорит эксперт.

Дмитрий Синченко убежден, что открытое вступление Лукашенко в войну позволит Украине на вполне легитимной основе зайти на территорию Беларуси и помочь союзным нам белорусам изменить режим на проукраинский. Так, в составе ВСУ уже сейчас за Украину воюют белорусы, организовавшие свой отдельный батальон. Так что на его основе можно будет создать временное правительство, которое заменит коллаборантов Лукашенко до конца войны и до проведения демократических выборов.

Если же Украина не воспользуется такой возможностью и не сделает интервенции на белорусскую территорию, она вполне может поддержать партизанское движение в Беларуси, которое в итоге свергнет режим Лукашенко,

– говорит Синченко.

Поэтому эксперты убеждены, что о наступлении со стороны Беларуси пока речь не идет. Конечно, Путин был бы счастлив такому развитию событий. Впрочем, у России для этого нет ресурсов, а белорусская армия почти недееспособна и вряд ли сможет прорвать укрепленную границу с Украиной.