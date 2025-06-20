Есть ли угроза прорыва на Черниговщине: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

Россияне удерживают силы неподалеку от границы с Украиной. Однако вблизи Черниговщины действий или группировок противника пока не фиксируют.

Пограничники контролируют ситуацию. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Ситуация на границе с Черниговской областью

Как сообщили в ГПСУ, непосредственно по линии границы Черниговской области не зафиксировано попыток продвижения врага или деятельности диверсионно-разведывательных групп.

В направлении нашей границы противник держит определенные силы, но больше оборонительного характера или чтобы обстреливать территорию Украины,

– сообщил представитель ГПСУ.

Черниговщина, по-прежнему, остается под постоянной угрозой ударов со стороны России. Хотя количество обстрелов немного меньше, по сравнению с Сумским или Харьковским направлением. Однако Демченко заверил, что пограничники готовятся к любому развитию событий.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время должны состояться военные учения России с Беларусью. На фоне этого пограничники заверили, что сейчас на белорусском направлении не зафиксировано никаких формирований. В то же время по словам Демченко, Беларусь и дальше удерживает отдельные подразделения в приграничных районах.