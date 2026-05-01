"Выход на воду теперь лотерея": оккупанты не могут наступать в дельте Днепра в Херсонской области

В подразделениях российской армии фиксируется обострение проблем с плавсредствами в районе дельты Днепра вблизи Херсона. В частности, у оккупантов почти не осталось скоростных катеров из-за ударов украинских БПЛА.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

С какими проблемами сталкивается российская армия?

Агент движения "Атеш" из состава подразделений 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии сообщает о нарастании кризиса с плавсредствами в российской армии. Украинские дроны постоянно уничтожают скоростные катера.

Поэтому на островах дельты Днепра вблизи Херсона их почти не осталось. В то же время пополнение техники на этот участок не поступает, что в значительной степени затрудняет возможности российских подразделений в этом районе.

Командование делает вид, что все под контролем. На самом деле катеров почти не осталось, каждый выход на воду теперь лотерея,

– сообщает источник движения.

Согласно обнародованной информации, острова сейчас фактически отрезаны, а переброска личного состава и боеприпасов через проливы превратилось в ежедневный риск для оккупантов без надлежащего прикрытия и резервов.

В таких условиях ротация затруднена, снабжение срывается, а военные, которые остаются на позициях, вынуждены ждать замены неделями. В то же время часть катеров, которые уцелели, выходит из строя, что официально объясняют износом.

Какова ситуация в этом районе?

Недавно офицер 247-го гвардейского десантно-штурмового полка армии России передал движению "Атеш" информацию о позициях подразделений оккупационной армии на Херсонском направлении. Он и раньше передавал подобные данные.

Сейчас в районе Голая Пристань на временно оккупированной части Херсонской области из-за ударов украинских беспилотников по нефтебазе в Феодосии возник дефицит топлива, что стало проблемой для российских подразделений.

В то же время в Херсонскую область оккупанты перебросили несколько своих подразделений из Курской области. Предупреждали, что враг хочет усилить группировку и активизировать штурмовые действия на Приднепровском направлении.