Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".
С какими проблемами сталкивается российская армия?
Агент движения "Атеш" из состава подразделений 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии сообщает о нарастании кризиса с плавсредствами в российской армии. Украинские дроны постоянно уничтожают скоростные катера.
Поэтому на островах дельты Днепра вблизи Херсона их почти не осталось. В то же время пополнение техники на этот участок не поступает, что в значительной степени затрудняет возможности российских подразделений в этом районе.
Командование делает вид, что все под контролем. На самом деле катеров почти не осталось, каждый выход на воду теперь лотерея,
– сообщает источник движения.
Согласно обнародованной информации, острова сейчас фактически отрезаны, а переброска личного состава и боеприпасов через проливы превратилось в ежедневный риск для оккупантов без надлежащего прикрытия и резервов.
В таких условиях ротация затруднена, снабжение срывается, а военные, которые остаются на позициях, вынуждены ждать замены неделями. В то же время часть катеров, которые уцелели, выходит из строя, что официально объясняют износом.
Какова ситуация в этом районе?
Недавно офицер 247-го гвардейского десантно-штурмового полка армии России передал движению "Атеш" информацию о позициях подразделений оккупационной армии на Херсонском направлении. Он и раньше передавал подобные данные.
Сейчас в районе Голая Пристань на временно оккупированной части Херсонской области из-за ударов украинских беспилотников по нефтебазе в Феодосии возник дефицит топлива, что стало проблемой для российских подразделений.
В то же время в Херсонскую область оккупанты перебросили несколько своих подразделений из Курской области. Предупреждали, что враг хочет усилить группировку и активизировать штурмовые действия на Приднепровском направлении.
Кстати, ранее сообщали о ликвидации российского полковника МЧС Ивана Бузина в Херсонской области. Он исполнял обязанности начальника Управления гражданской защиты оккупированных общин региона.