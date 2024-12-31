Есть ли угроза наступления на Днепропетровскую область: в ВСУ дали ответ

Ситуация вокруг Великой Новоселки обостряется уже почти два месяца. В случае захвата этого населенного пункта российские войска получат возможность продолжить наступление в нескольких направлениях, в том числе и в сторону Днепропетровской области.

В эфире телемарафона Богдан Петренко, начальник отделения коммуникаций 48-й ОАБР, рассказал, что россиянам необходимо приложить еще огромное количество усилий, чтобы дойти до админграницы Донецкой области, передает 24 Канал.

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Что препятствует намерениям россиян

По словам начальника отделения коммуникаций 48-й ОАБР, намерения россиян наталкиваются на значительное сопротивление украинских сил, что затрудняет их попытки продвинуться вперед. Защитники уничтожают личный состав врага на этапе подвоза и высадки.

Петренко отметил, что когда украинские военные находятся в обороне, происходит системное уничтожение способности противника осуществлять любые наступательные действия. Российские резервы действительно большие, но они не бесконечны.

Россияне фактически расплачиваются за каждый квадратный метр, за каждый квадратный километр кровью своего личного состава, которой они не жалеют,

– подчеркнул он.

Великая Новоселка Донецкой области расположена вблизи админграницы с Запорожской и Днепропетровской областями. Здесь враг пытается захватить логистические пути снабжения, в частности дороги с твердым покрытием.

Также Петренко добавил, что из-за особенностей местности, во время дождей передвижение по грунтовым дорогам становится чрезвычайно сложным.