На Харьковском наступлении ВСУ применили тактику Нестора Махно, – Жданов

Мощным успехом ВСУ на Харьковском направлении восхищается весь мир. Примечательно, что во время освобождения территорий, которые захватили россияне, украинские военные опирались на опыт наших предков.

Да, они применили там тактику маневрового наступления, которая принадлежит Нестору Махно. Об этом на своем ютуб-канале сказал военный эксперт Олег Жданов.

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В чем состоит тактика Нестора Махно

В свое время именно Нестор Махно придумал тачанку. Он первым поставил пулемет на телегу, тем самым смог бороться с конницами. Два пулемета на флангах останавливали любую конную атаку на его войска. Жданов отмечает, что Махно создал довольно большую армию.

Ленин привлек его на сторону большевиков, пообещав отдать часть территорий Украины со столицей в Гуляйполе, родине Махно, где он основал бы свою анархическую республику. Он стал красным командиром, армия Махно брала Перекоп и освобождала Крым. Он кавалер ордена Боевого Красного Знамени №1,

– заметил военный эксперт.

Однако после встречи с ним Ленин сказал, что Махно – идеологический враг, а затем должен быть уничтожен. "Что и сделали большевики. Армия Якира, которая была в Южной Бессарабии, закрыла Крым и уничтожала армию Махно, он был объявлен врагом. В лучших традициях большевиков", – отметил Жданов.

Действенный подход в современных реалиях

Так, украинская армия применила эффективную тактику Махно. Правда, тачанки сегодня современные.

Это бронемашины с колесной формулой 4x4, хорошо бронированные и вооруженные крупнокалиберными пулеметами. Такие мобильные группы создают панику и хаос в расположении врага.

– объясняет Жданов.

Противник не понимает, почему его атакуют с тыла или флангов – он вообще не знает, откуда его будут атаковать. Так что бросает позиции и убегает.

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине: последние новости

Украинские военные уверенно освобождают украинские земли от российских захватчиков. По состоянию на 27 сентября нашим воинам удалось освободить 454 населенных пункта Харьковской области.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, в ходе контрнаступления российская армия потеряла немало личного состава, боеприпасов и военной техники.

На деоккупированных территориях зафиксировали очередные зверства российских оккупантов. Местные рассказали, что замученных гражданских сбрасывали под мост в реку. Кроме этого, нашли много подвалов, где были обустроены пыточные.

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