Так, вони застосували там тактику маневрового наступу, яка належить Нестору Махно. Про це на своєму ютуб-каналі сказав військовий експерт Олег Жданов.

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У чому полягає тактика Нестора Махно

Свого часу саме Нестор Махно вигадав тачанку. Він першим поставив кулемет на віз, тим самим зміг боротися з кіннотами. Два кулемети на флангах зупиняли будь-яку кінну атаку на його війська. Жданов наголошує, що Махно створив достатньо велику армію.

Ленін залучив його на бік більшовиків, пообіцявши віддати частину територій України зі столицею у Гуляйполі, батьківщині Махно, де він заснував би свою анархічну республіку. Він став червоним командиром, армія Махно брала Перекоп та звільняла Крим. Він кавалер ордена Бойового Червоного Прапора №1,

– зауважив військовий експерт.

Однак після зустрічі з ним Ленін сказав, що Махно – ідеологічний ворог, а відтак має бути знищений. "Що і зробили більшовики. Армія Якіра, яка була у Південній Бессарабії, закрила Крим та знищувала армію Махно, він був оголошений ворогом. В найкращих традиціях більшовиків", – відзначив Жданов.

Дієвий підхід у сучасних реаліях

Так, українська армія застосувала ефективну тактику Махно. Щоправда, тачанки сьогодні сучасні.

Це бронемашини з колісною формулою 4x4, гарно броньовані та озброєні великокаліберними кулеметами. Такі мобільні групи створюють паніку та хаос в розташуванні ворога,

– пояснює Жданов.

Противник не розуміє, чому його атакують з тилу чи флангів – він взагалі не знає, звідки його атакуватимуть. Тож кидає позиції й тікає.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: останні новини

Українські військові впевнено звільняють українські землі від російських загарбників. Станом на 27 вересня нашим воїнам вдалося звільнити 454 населені пункти Харківської області.

Як повідомили в Державній прикордонній службі України, в ході контрнаступу російська армія втратила чимало особового складу, боєприпасів та військової техніки.

На деокупованих територіях зафіксували чергові звірства російських окупантів. Місцеві розповіли, що закатованих цивільних скидали під міст у річку. Крім цього, знайшли багато підвалів, де були облаштовані катівні.

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