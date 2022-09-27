Таку думку в інтерв'ю 24 каналу озвучив представник спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев.

Більше про це У чому успіх контрнаступу на Харківщині і як окупанти катують місцевих: інтерв'ю з бійцем Kraken

Він сказав, що в росіян спрацьовує тваринний інстинкт, вони вже не люди.

Все вони (окупанти – 24 канал) розуміють, але ж входять у смак. Що ми бачимо? Загиблі, закатовані цивільні. Захоронення, як-от в Ізюмі та Балаклії. У них зіпсована психіка. Буча, Ірпінь, Харківщина, Маріуполь,

– зазначив Немічев.

Представник спецпідрозділу Kraken згадав, як місцеві розповідали, що закатованих цивільних скидали під міст у річку. Також бійці його спецпідрозділу знаходили багато підвалів, де були кімнати для катувань. Місцеві розповідали, що дуже непросто було людям на окупованих територіях, чиї родичі служили в ЗСУ.

"Багато людей зараз невідомо де. Їх закидали в автобуси й відправляли на територію росії. Брали в полон цивільних, як вони це й роблять", – додав він.

Костянтин Немічев сказав, що ще багато роботи ще попереду, щоб знайти зниклих людей. Їх могли закатувати, вбити, відправили в росію, або вони ще десь ховаються. Є дуже багато людей, які пропали безвісти.

В Ізюмі знайшли ще два масові поховання

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Ізюмі на Харківщині виявили ще 2 місця масових поховань. У братських могилах можуть бути поховані сотні людей.

Ви знаєте? У маленькому містечку є ще дві братські могили. Ось що відбувається. Санкції мають тривати. Ці санкції матимуть політичні наслідки, а також фінансові наслідки,

– сказав Зеленський.

Додамо, що внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині з-під окупації росіян було звільнено місто Ізюм. Уже 16 вересня під Ізюмом виявили 445 могил з хрестами. На місці трагедії побували журналісти та показали моторошні кадри.

Очільник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов інформував, що майже всі ексгумовані мають ознаки насильницької смерті. Одне з тіл, яке показали журналісти, було із зав'язаними руками. За словами військових, це може свідчити про вбивство полонених.

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