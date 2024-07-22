Россияне перебрасывают штурмовые группы в районе Глубокого на Харьковщине

Россияне не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск на севере Харьковщины. В район села Глубокое оккупанты перебрасывают дополнительные штурмовые группы.

Ранее сообщалось, что одной из задач россиян является продвинуться на направлении Стрелечья – Глубокое. О ситуации в регионе рассказали в оперативно-тактической группировке войск "Харьков"

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Россияне перебрасывают штурмовые группы

Российские войска также используют БпЛА для дистанционного минирования местности.

В районе населенного пункта Глубокое с целью подготовки к наступательным действиям противник переместил дополнительные штурмовые группы 155 отдельной бригады морской пехоты ТОФ и 18 мотострелковой дивизии 11 армейского корпуса,

– говорится в сообщении.

К тому же в районе населенного пункта Муром, что на территории России, отмечено прибытие дополнительного личного состава 41-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии. По словам военных, целью является пополнение текущего некомплекта личного состава.

К слову, в недавнем интервью Зеленский заявил, что противник потерял около 20 тысяч человек, пытаясь осуществить прорыв в сторону Харькова. В конце концов, ему удалось захватить населенные пункты только в серой зоне – откуда эвакуировали людей из-за постоянных атак.