Россия усиливает войско под Харьковом: перебрасывает подразделения из стратегической глубины

Российские захватчики планируют присоединить к своему корпусу, который действует на направлении Харькова, подразделения отдельной 9-й мотострелковой бригады 51-й армии.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОТГВ "Харьков". Юрий Повх рассказал, что оккупанты пытаются провести ротацию, передает 24 Канал.

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Оккупанты перебрасывают подразделения из стратегической глубины

Враг осуществляет очередную попытку ротации своих подразделений на Харьковском направлении. В частности, в районах Тихого, Глубокого и Волчанска.

Также планирует присоединить к своему корпусу, который действует на направлении Харькова, подразделения отдельной 9-й мотострелковой бригады 51-й армии России,

– сказал Повх.

Спикер отметил, что эту бригаду оккупанты перебрасывают из стратегической глубины российской территории. Сейчас враг пытается усилить свою группировку войск не только на Харьковском направлении, но и по всей линии фронта.

Но у врага это крайне плохо получается, потому что возможности нашей артиллерии, а также других средств огневого поражения дальнего действия усилились,

– подчеркнул Повх.

Спикер добавил, что сейчас существует определенный паритет огневого поражения. Наша артиллерия работает в полную силу.