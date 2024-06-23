Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОТУВ "Харків". Юрій Повх розповів, що окупанти намагаються провести ротацію, передає 24 Канал.

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Окупанти перекидають підрозділи зі стратегічної глибини

Ворог здійснює чергову спробу ротації своїх підрозділів на Харківському напрямку. Зокрема, у районах Тихого, Глибокого та Вовчанська.

Також планує приєднати до свого корпусу, який діє на напрямку Харкова, підрозділи окремої 9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії Росії,

– сказав Повх.

Речник зауважив, що цю бригаду окупанти перекидають зі стратегічної глибини російської території. Зараз ворог намагається підсилити своє угруповання військ не лише на Харківському напрямку, а й по всій лінії фронту.

Але у ворога це вкрай погано виходить, бо можливості нашої артилерії, а також інших засобів вогневого ураження дальньої дії, посилилися,

– підкреслив Повх.

Додав, що зараз існує певний паритет вогневого ураження. Наша артилерія працює на повну силу.