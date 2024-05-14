Позиции пограничников и других подразделений находятся под постоянным огнем российской артиллерии. Россияне создают буферную зону. О ситуации на участке ответственности вблизи Волчанска рассказал пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Игорь Лизогуб.

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Тактика россиян известна еще с Донбасса

На Харьковщине враг активно применял авиацию, артиллерию и бил из минометов. Однако, украинские защитники продолжают закрепляться на позициях и обустраивать их. Игорь Лизогуб также подтвердил, что враг изменил тактику наступления.

Эту тактику россияне начали применять еще на Донбассе. Они действительно пытаются проникать на территорию Украины небольшими группами, чтобы потом объединиться в большую ударную группировку,

– отметил офицер.

Пресс-офицер Донецкого отряда также сообщил, что точное количество ликвидированных оккупантов пока неизвестно, поскольку расчеты, которые наносят поражения, постоянно находятся на позициях.

Угрозы для Харькова нет

По словам Лизогуба, продолжаются мероприятия по прочесыванию городской застройки в Волчанске. Ситуация контролируемая. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.

Все же мы склоняемся к тому, что враг хочет создать так называемую "буферную" зону на этом направлении,

– отметил офицер.

На Харьковском направлении войска отражают атаку противника на направлении Шебекино – Волчанск, ситуация пока контролируемая.

Что известно о наступлении россиян на Харьковщине