Позиции пограничников и других подразделений находятся под постоянным огнем российской артиллерии. Россияне создают буферную зону. О ситуации на участке ответственности вблизи Волчанска рассказал пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Игорь Лизогуб.
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Тактика россиян известна еще с Донбасса
На Харьковщине враг активно применял авиацию, артиллерию и бил из минометов. Однако, украинские защитники продолжают закрепляться на позициях и обустраивать их. Игорь Лизогуб также подтвердил, что враг изменил тактику наступления.
Эту тактику россияне начали применять еще на Донбассе. Они действительно пытаются проникать на территорию Украины небольшими группами, чтобы потом объединиться в большую ударную группировку,
– отметил офицер.
Пресс-офицер Донецкого отряда также сообщил, что точное количество ликвидированных оккупантов пока неизвестно, поскольку расчеты, которые наносят поражения, постоянно находятся на позициях.
Угрозы для Харькова нет
По словам Лизогуба, продолжаются мероприятия по прочесыванию городской застройки в Волчанске. Ситуация контролируемая. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.
Все же мы склоняемся к тому, что враг хочет создать так называемую "буферную" зону на этом направлении,
– отметил офицер.
На Харьковском направлении войска отражают атаку противника на направлении Шебекино – Волчанск, ситуация пока контролируемая.
Что известно о наступлении россиян на Харьковщине
Россияне усилили давление на Харьковском направлении. Это не стало сюрпризом, ведь оккупанты постоянно обстреливают областной центр КАБами и направляют туда "Шахеды" из Белгорода и Курска.
Кирилл Буданов рассказал, что сейчас идет активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области. Он напомнил, что ситуация на этом направлении довольно быстро меняется.
По его мнению, главная цель этой операции – создать хаос и панику для того, чтобы заставить наши группировки отходить на восточных направлениях, дестабилизировать ситуацию внутри страны.
Буданов также заметил, что создание "буферной зоны" – это официальная позиция российского руководства. Им это было необходимо сказать, чтобы хоть как-то объяснить россиянам, что они делают в Харьковской области. Впрочем, никакой "буферной зоны" не будет, ВСУ не дадут это сделать.
Также враг пытается отвлечь все силы и средства, которые у нас были сформированы на восточном направлении и растянуть их по фронту. На этом направлении сейчас идут не менее ожесточенные бои, чем на Харьковщине.