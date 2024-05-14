Позиції прикордонників та інших підрозділів перебувають під постійним вогнем російської артилерії. Росіяни створюють буферну зону. Про ситуацію на ділянці відповідальності поблизу Вовчанська розповів пресофіцер Донецького прикордонного загону Ігор Лизогуб.

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Тактика росіян відома ще з Донбасу

На Харківщині ворог активно застосовував авіацію, артилерію та бив з мінометів. Проте, українські захисники продовжують закріплюватися на позиціях та облаштовувати їх. Ігор Лизогуб також підтвердив, що ворог змінив тактику наступу.

Цю тактику росіяни почали застосовувати ще на Донбасі. Вони дійсно намагаються проникати на територію України невеликими групами, щоб потім об’єднатися у велике ударне угруповання,

– зазначив офіцер.

Пресофіцер Донецького загону також повідомив, що точна кількість ліквідованих окупантів поки що невідома, оскільки розрахунки, які завдають ураження, постійно перебувають на позиціях.

Загрози для Харкова нема

За словами Лизогуба, продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.

Все ж таки ми схиляємося до того, що ворог хоче створити так звану "буферну" зону на цьому напрямку,

– зазначив офіцер.

На Харківському напрямку війська відбивають атаку противника на напрямку Шебекіно – Вовчанськ, ситуація наразі контрольована.

Що відомо про наступ росіян на Харківщині