Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что оккупанты рассматривают сценарий наступления на населенный пункт Казачья Лопань. Специально для 24 Канала он проанализировал наступление на Харьковщину – читайте дальше.

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Что происходит сейчас на Харьковщине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины потеснили врага в районе Волчанска и сейчас проводят зачистку в этом районе. О чем для вас свидетельствует эта новость Можно ли уже говорить о том, что враг приостановлен, или вообще остановлен, если происходит зачистка? Или еще рано об этом говорить?

Я думаю, что на данном этапе об этом рано говорить, ведь боевые действия продолжаются. Российские войска привлекли не все силы, которые у них есть на этом направлении. Враг бросил довольно серьезные силы на направление Волчанска и не только.

Кроме того, не исключено, что противник намерен распространить наступательные действия на Харьковщине, в частности, на населенный пункт Казачья Лопань. Вероятно, на этой неделе оккупанты рассматривают такой сценарий. В Белгородской области как раз концентрируются войска.

Где расположена Казачья Лопань: смотрите на карте

Боевые действия еще продолжаются. Это наступление врага сейчас ограничивается. Наши силы совершили правильные действия, на Харьковщину подошло подкрепление.

Ценой сверхусилий и героизма украинских военных удалось остановить продвижение и отбить противника.

Враг заходил и был уже в окрестностях Волчанска, но его оттуда выбивали. Сейчас бойцам ВСУ удается отодвигать российские войска. Это очень хороший сигнал, тенденция. По состоянию на сейчас это несколько стабилизирует ситуацию на Харьковском направлении и останавливает активный темп продвижения армии врага.

За два дня российские захватчики несколько продвинулись. Так, они зашли на территорию Украины, имели определенные тактические успехи, но сейчас Силы обороны их приостанавливают, чтобы они не продвигались дальше.

Однако это еще не остановка наступления, потому что оно только началось определенными силами российских войск, которые есть на этом направлении. Не исключено, что оно будет продолжено дальше с целью расширения.

Наступательным действиям россиян, которые начались 10 мая, дали время до конца этого месяца. По замыслу врага, российские войска до конца мая должны были бы закрепиться на юге в 2 – 3 километрах от Волчанска и оттуда дальше двигаться на юго-запад. Также привлечь другие направления, например, Казачью Лопань и, возможно, с Грайворона или в сторону Большой Писаревки на Сумщину, или на Золочев на Харьковщине. Такие планы враг сейчас преследует, но наши силы пока этот замысел срывают.

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От чего будет зависеть корректировка российских планов?

Я думаю, россияне не будут корректировать свои планы. Надо быть готовыми, что российские войска уже утвердили эти планы и будут пытаться их реализовывать. Успех реализации или не реализации этих планов будет зависеть от слаженных и уверенных действий украинских Сил обороны.

Такими, например, как сейчас есть в районе Волчанска, чтобы блокировать врага, останавливать и не давать продвигаться. Я думаю, что от этого будет зависеть, а противник вряд ли сейчас на этой стадии скорректирует свои планы. По крайней мере в мае российские войска попытаются улучшить свое положение и продвинуться вглубь территории Харьковщины.

Как врагу удалось прорваться

Волчанск расположен в нескольких километрах от границы, поэтому там должны были быть и были укрепления. В то же время председатель Волчанской городской военной администрации говорит, что фортификации было сложно строить из-за постоянных обстрелов, но отдельные расследователи рассказывают, что есть вопросы к тендерам на уровне Харьковской ОВА. Можно ли уже говорить о чем свидетельствует прорыв врага к окраинам Волчанска? Возможно это была основная граница, до которой должны были бы дойти россияне?

Я могу сказать относительно военной составляющей. Подход может быть и с оборонительными позициями на границе, и без больших фортификаций, но создание оборонительных линий где-то в глубине за 10 – 20 километров от границы.

Я должен сказать, что на этом направлении враг еще не дошел до основной линии обороны украинских войск. Вообще, ни на одном направлении сейчас на Харьковщине россияне еще не уперлись в основные линии обороны – бои на подходах.

Если мы говорим о том, возможны ли фортификации на границе? Возможны, если обеспечить господство в воздухе и мощную контрбатарейную борьбу, чтобы эти фортификации противник не крыл своим огнем.

Вопрос фортификаций важен, это спасает жизни бойцов. Но насколько хватит этих оборонительных позиций, если они находятся под постоянными ударами авиации, мощных КАБов, С-300 и не только.

Находясь постоянно в защищенных местах, когда враг ведет интенсивный огонь, эффективность бойцов, которые не могут даже выйти из этих блиндажей и укреплений, потому что интенсивность огня плотная – это тоже момент.

Я видел сейчас очень много сравнений, якобы линия Суровикина в 2023 году смогла остановить наступление ВСУ, то почему украинские линии обороны не способны этого достичь? Я объясню, очень простая причина.

У нас не было преимущества в воздухе. У нас не было средств, чтобы мы с воздуха имели возможность применять большое количество авиабомб, которые бы падали на эти позиции и уничтожали их. У нас такого не было, а у России, к сожалению, такая возможность есть.

Из того, что известно, я думаю, что определенные фортификации были, но основной замысел был, что враг выходит на определенную открытую местность, как было на Харьковщине, а дальше по оккупантам отрабатывают с более защищенных рубежей украинские Силы обороны.

Я еще тоже не ознакамливался и не углублялся в тендеры, но скажу с позиции гражданина, если там действительно будут доказаны коррупционные злоупотребления, то, конечно, за это надо привлекать к ответственности. Другого просто нет и не может быть.

Относительно военного взгляда, я хочу напомнить, что Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Александр Сырский отреагировал на ситуацию на Харьковщине. Он пообещал кадровые изменения, в частност, заменил командующего оперативно-тактической группировки.

Очевидно были мысли, что нужен другой человек, который, возможно, с другими подходами улучшит систему обороны сейчас и примет меры для стабилизации. В общем мы видим, что эта замена себя оправдывает, потому что пришел опытный специалист генерал Михаил Драпатый.

Возможно, были обнаружены какие-то проблемные точки или ошибки. Военное командование очень оперативно приняло меры для улучшения нашей обороны на Харьковщине.

Со своей стороны, военные делают все для этого. Все, что касается остальных моментов, в частности, обсуждения или расследования возможных коррупционных злоупотреблений, хищения средств, это будет очень просто установить. Есть советы обороны, которые утверждают определенные решения, консультируясь с военными, рассматривая целесообразность расположения, и потом уже идет непосредственный процесс строительства на том или ином участке.

Что необходимо ВСУ, чтобы отразить наступление на Харьковщине

Можно ли говорить о том, что новое вторжение на север Харьковщины в очередной раз очень ярко для всей страны продемонстрировало, насколько не хватает людей на фронте, в частности, и именно для того, чтобы обезопасить себя от таких случаев?

В таком случае я увидел, что не хватает ПВО и кое-где систем радиоэлектронной борьбы. Люди важны, но нужно больше систем. Надо тот же Patriot, что блуждает, для того, чтобы отталкивать вражескую авиацию и противодействовать их системам С-300 и засилью разведывательных дронов, которые также враг использует. Они находят определенные ценные, важные объекты и потом по ним пытаются попасть тем же "Искандером".

Поэтому нужно больше средств ПВО, средств радиоэлектронной борьбы, еще больше дронов. Это постоянная потребность. И иногда люди, конечно, ведь сказывается истощение наших отдельных подразделений.

Как отметил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-лейтенант Павлюк в интервью для The Economist, очень правильно и справедливо на западную аудиторию сказал о том, что "мы будем людей мобилизовать, нам не хватает артиллерии и бронетехники". В этом есть также потребность.

Больше бы кассетных боеприпасов из артиллерии, еще дронов и ПВО – и я уверен, что вражеское наступление останавливалось бы еще эффективнее. Ведь они во время этого наступления практически не используют бронетехнику – в очень небольшом количестве по сравнению с другими направлениями. Делают акцент на воздухе – авиации, дронах, артиллерии и пехоте. Основную функцию сейчас выполняют пехотные штурмовые отряды.

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Атака на Ай-Петри

Атакованные радары на Ай-Петри. Территория воинской части, которая там базировалась, повреждена. Вроде бы уничтожен Александр Кулаков – руководитель этой воинской части. Какое военное значение этих радаров и к чему теперь может привести такое поражение, если оно подтвердится?

Детали. В Крыму утром 13 мая снова было громко. Россия сообщала, что якобы сбила 4 ракеты Storm Shadow и 7 дронов. Впоследствии появилась информация, что атака происходила на российскую воинскую часть 85683 на горе Ай-Петри в оккупированном Крыму. Также сообщали, что там россияне размещали "тайную" военную базу ПВО 3 радиотехнического полка вооруженных сил России.

Это важно. Этот объект выполняет функцию фактического наблюдения за небом над всем Крымом и не только – над акваторией Черного и Азовского моря, и захватывает Херсонскую область. Они мониторят активность авиации, ведь там есть разные радары. Если на высоту до 20 километров – они способны видеть и на 400 – 500 километров.

База построена в советское время, и она была фактически в Вооруженных Силах Украины до момента оккупации Крыма врагом. Там уже тогда были определенные мощные системы. Они были советские, несколько устаревшие, но работали. Россия еще туда подвезла свои определенные способности. Фактически, этот комплекс выполнял функцию глобального наблюдения – глобальной воздушной разведки за всем, что происходит.

Удар по нему – это потеря. Ведь в отличие от воздушных самолетов ДРЛО или радаров к системам зенитно-ракетных комплексов, эти системы фактически осуществляли мощное наблюдение и проводили аналитику на месте. Они анализировали, координировали работу систем ПВО. Исходя из оценки воздушной обстановки, они давали рекомендации по тому, как лучше размещать те или иные зенитно-ракетные комплексы.

Такие удары по объектам, задействованным в противовоздушной обороне, – это подготовка к чему-то большему. К, возможно, еще более мощным ударам по другим военным объектам врага на территории оккупированного Крыма.

Является ли это кампанией по уничтожению Крымского моста

Мы видим время от времени регулярное и методичное уничтожение вражеских систем противовоздушной обороны в очень глубоком тылу. Все это является частью кампании по уничтожению Крымского моста?

Безусловно, моста также, ведь для того, чтобы по нему мощно попасть, надо, чтобы враг не смог противодействовать своими системами противовоздушной обороны. Это очевидно.

Также надо не забывать, что для нас левобережье Херсонщины и Южное направление, которое зависит от логистического обеспечения из оккупированного Крыма, всегда будет в поле зрения как возможное направление для активизации возможных наших контрнаступательных действий, когда для этого будет момент.

А если, например, сейчас враг снимет свои силы с Юга и перебросит на Белгородскую область с целью атак на Харьковщине, а у нас будет определенный ресурс, который будет давать нам возможность и возможность действовать на Юге – хотя бы ограниченными операциями где-то продвинуться на левобережье Херсонщины.

Залогом поддержки этих операций могут быть ракетные удары по военным объектам российских войск как в оккупированном Крыму, так и на левобережье Херсонщины. Этим же можно воспользоваться на определенном этапе? Думаю, да.

Я не исключаю, что такие сценарии рассматриваются. Такие удары не происходят просто отстраненно от определенного единого стратегического замысла, который безусловно есть.

Они не могут происходить просто – вот ударили и все. Каждый удар несет за собой определенный смысл и определенную логику того, что происходит, и того, что может произойти в будущем. Поэтому я и говорю, что расцениваю это как подготовку к чему-то большему.