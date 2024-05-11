Две актуальные цели россиян на Харьковщине

Сил напасть на Харьков у россиян пока нет. Обойти – тоже нет. Они постепенно накапливают ресурс и могут будоражить в районе границы.

Почему Россия активизировалась сейчас

Села, где сегодня была наибольшая активность, буквально огородами упираются в границу (не нравится мне термин "серая зона"). Если у нас будут ошибки – попытаются зайти как можно дальше.

Актуально Говорили-балакали: почему не нужно истерить из-за наступления россиян на Харьковщине

Цель на этом этапе:

сковать наши войска;

провоцировать гуманитарный кризис из-за паники.

Выводы с первого дня наше командование делает по горячим следам.

С организацией паники у россиян не складывается.

Собирал отзывы по городу: местами были попытки закупиться продуктами и запастись топливом, были очереди. Такие люди всегда есть. Но в целом – все спокойно. Чтобы и в дальнейшем было спокойно – делайте запасы постепенно. О потенциальном ухудшении ситуации предупреждают уже как 2 месяца. Кооперируйтесь с близкими. В город все нормально везут. Если самим себе не делать нервы и не создавать дефицита, то все рутинно отработает.

Кремль имеет мотивацию активироваться, потому что россияне тормозят в Донецкой области. Ни до 7-го, ни до 9-го мая они ничего победного не показали. А до выборов в Европе остался месяц, финиш кампании. До саммита G7 и встречи в Швейцарии – чуть больше.

Важно Известно основное средство воздействия на россиян и это не санкции Запада

Поэтому россияне сейчас всеми способами будут раскручивать и связывать наши войска. При этом любой шаг будет накачиваться информационно до истерики. Будет террор мирного населения обстрелами.

Главный вопрос – старый: как быстро поступит помощь в достаточном количестве. Новый пакет – это прекрасно, но еще прекраснее – быстро доставить объявленный в апреле.

Дней через 5 оценим. Берегите себя.