Военные также назвали информацию о неготовности ВСУ к действиям врага "вкраплением откровенной ИПСО", которая произошла после обострения ситуации в Харьковской области.

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Военные опровергли заявления о неготовности к наступлению врага

Командир 125 отдельной бригады ТрО, генерал-лейтенант Артур Горбенко, отметил, что, то ли от незнания ситуации, или от желания навредить, отдельные резиденты социальных сетей распространяют абсолютно ложную информацию о неготовности Сил обороны к наступлению врага, или еще хуже, об отступлении отдельных подразделений из вверенных им оборонительных рубежей.

Ответственно заявляю, что ситуация в полосе обороны нашей бригады сложная, но контролируемая. Подразделения 125 ОБр ТрО ВСУ дают отпор превосходящим силам противника, сохраняя постоянство в боевых порядках, – заявил военный.

Генерал также отметил, что населенные пункты, в которые зашел враг, находились в постоянной "серой зоне". Поэтому успех противника является достаточно условным и стоит ему огромных потерь в технике и живой силе.

"Территория, занятая противником, локализована и по нему осуществляется постоянное огневое поражение!", – сказал Горбенко.

Командир 125 ОБр ТрО также призвал и просил всех верить и поддерживать Силы обороны, в том числе воинов бригады.

Ранее в сети писали, что, мол, укреплений и мин на границе Харьковской области, который перешли оккупанты, не было. В частности писали, что враг якобы свободно вошел в "серую зону", по всей линии границы, которая должна была быть укрепленной.

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