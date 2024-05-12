Военные также назвали информацию о неготовности ВСУ к действиям врага "вкраплением откровенной ИПСО", которая произошла после обострения ситуации в Харьковской области.
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Военные опровергли заявления о неготовности к наступлению врага
Командир 125 отдельной бригады ТрО, генерал-лейтенант Артур Горбенко, отметил, что, то ли от незнания ситуации, или от желания навредить, отдельные резиденты социальных сетей распространяют абсолютно ложную информацию о неготовности Сил обороны к наступлению врага, или еще хуже, об отступлении отдельных подразделений из вверенных им оборонительных рубежей.
Ответственно заявляю, что ситуация в полосе обороны нашей бригады сложная, но контролируемая. Подразделения 125 ОБр ТрО ВСУ дают отпор превосходящим силам противника, сохраняя постоянство в боевых порядках, – заявил военный.
Генерал также отметил, что населенные пункты, в которые зашел враг, находились в постоянной "серой зоне". Поэтому успех противника является достаточно условным и стоит ему огромных потерь в технике и живой силе.
"Территория, занятая противником, локализована и по нему осуществляется постоянное огневое поражение!", – сказал Горбенко.
Командир 125 ОБр ТрО также призвал и просил всех верить и поддерживать Силы обороны, в том числе воинов бригады.
Ранее в сети писали, что, мол, укреплений и мин на границе Харьковской области, который перешли оккупанты, не было. В частности писали, что враг якобы свободно вошел в "серую зону", по всей линии границы, которая должна была быть укрепленной.
Зеленский рассказал о ситуации в Харьковской области
- Владимир Зеленский отметил, что на севере Харьковской области продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Президент отметил, что есть села, которые фактически из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий, и оккупант пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения.
- Президент поблагодарил наших воинов, которые удерживают позиции и уничтожают оккупанта. В то же время глава государства отметил, что в окрестностях города Волчанск ситуация чрезвычайно сложная.
- Зеленский отметил, что очень важно, чтобы максимум эффективности был проявлен сейчас каждым – каждым, кто непосредственно именно там, на Харьковской области. В военных силах, в силах безопасности, в местной власти, в громадах.