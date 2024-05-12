Військові також назвали інформацію про неготовність ЗСУ до дій ворога "вкрапленням відвертої ІПСО", яка сталася після загострення ситуації на Харківщині.

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Військові спростували заяви про неготовність до наступу ворога

Командир 125 окремої бригади ТрО, генерал-лейтенант Артур Горбенко, зазначив, що чи то від незнання ситуації, чи від бажання нашкодити, окремі резиденти соціальних мереж розповсюджують абсолютно неправдиву інформацію про неготовність Сил оборони до наступу ворога, або ще гірше, про відступ окремих підрозділів із ввірених їм оборонних рубежів.

Відповідально заявляю, що ситуація в смузі оборони нашої бригади складна, але контрольована. Підрозділи 125 ОБр ТрО ЗСУ дають відсіч переважальним силам противника, зберігаючи сталість в бойових порядках, – заявив військовий.

Генерал також зауважив, що населені пункти, в які зайшов ворог, перебували у постійній "сірій зоні". Тому успіх противника є достатньо умовним і вартує йому величезних втрат в техніці й живій силі.

"Територія, зайнята противником, локалізована і по ньому здійснюється постійне вогневе ураження!", – сказав Горбенко.

Командир 125 ОБр ТрО також закликав і просив усіх вірити та підтримувати Сили оборони, у тому числі воїнів бригади.

Раніше у мережі писали, що, мовляв, укріплень і мін на кордоні Харківської області, який перейшли окупанти, не було. Зокрема писали, що ворог нібито вільно увійшов у "сіру зону", по всій лінії кордону, яка повинна була бути укріпленою.

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