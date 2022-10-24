Хлань рассказал, как россиян "поджаривали" в Херсонской области и разнес больные фантазии Стремоусова

Коллаборант Стремоусов рисует карты, где российские войска наступают в Херсонской, Николаевской, а еще Одесской и даже Киевской областях. На самом деле ВСУ "жарят" оккупантов, в частности в Херсонской области.

Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Ранее сообщалось о том, что некоторые россияне действительно эвакуируются с правого берега Херсона, а некоторые переодеваются в гражданское, притворяясь местными.

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Больные фантазии Стремоусова

Хлань саркастически отметил, что у Стремоусова всегда все под контролем. В то время, когда оккупанты хаотично эвакуируют войска, вывозят памятники Ушакову, Суворову, Потемкину, Стремоусов говорит, что россияне нападают на Херсонщине, Николаевщине, а еще Одесщине и даже Киевщине.

Больные фантазии Стремоусова – налицо. Пусть бегут сначала на левый берег, а его приступы – это такое. Далеко не уйдут, обязательно движение сопротивления по дороге их где-то перехватит,

– отметил военнослужащий ВСУ.

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Попадания по оккупантам

Он продолжил, что 24 октября россиян "жарили" по всей области. В частности, в Новой Каховке, в Каховском районе, в Таврийском. Их воинские части разлетались.

"На заводе в Новой Каховке, где оккупанты обустроили базу, был очень мощный прилет. Еще 3 ракеты попали в часть перекидных мостов у плотины Каховской ГЭС, где россияне обустроили временную переправу. Они сразу же подняли паническую шумиху, мол, ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС", – подчеркнул депутат Херсонского облсовета.

Военнослужащий ВСУ добавил, что они забыли сказать, что мы корректируем их движение по дамбе Каховской ГЭС в части шлюза. Эта часть поражается ВСУ. Здесь оккупанты пытаются перебрасывать свою технику и оружие.

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