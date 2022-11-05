В Раденске уничтожили район сосредоточения оккупантов и "проредили" их авиацию: сводка Генштаба

Российские захватчики пытаются удержать захваченные территории и даже идти в наступление на Донбассе. Однако ВСУ держат позиции и наносят врагу значительные потери.

Из-за того, что самые активные военные действия сейчас продолжаются на Донбассе, наибольшие потери противник несет именно на том направлении. Однако на Юге ВСУ также имеют значительные успехи и уверенно уничтожают врагов.

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Успехи ВСУ за прошедшие сутки

Силы обороны в Херсонской области поразили район сосредоточения российских оккупационных войск в населенном пункте Раденск. Потери противника сейчас уточняются.

Кроме этого, сегодня, 5 ноября, авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ врага. В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и склад боеприпасов оккупантов.

Тем временем силы ПВО тоже потрудились во славу, сбив 1 БпЛА "Мерлин". Также подтверждено, что за минувшие сутки наши защитники уничтожили 2 вертолета Ка-52 "Аллигатор".

Что сейчас происходит на фронте: главное из сводки Генштаба

Оккупанты пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, обстреливают подразделения Сил обороны вдоль линии столкновения, критическую инфраструктуру и жилье гражданского населения.

За сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 5 авиационных ударов и совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От ударов противника пострадали более 20 населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Какая ситуация на границе с Беларусью

На Волынском и Полесском направлениях ничего не изменилось. По имеющейся информации, в Беларуси продолжили проверку боевой готовности вооруженных подразделений до 14 ноября.

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Для украинцев сохраняется угроза из Беларуси в виде авиационных ударов, включая использование ударных БпЛА.