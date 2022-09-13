Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко. По его мнению, обнуление этой вражеской группировки является вопросом месяца или даже двух недель.

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"Ситуация с херсонской группировкой решена"

Яковенко отметил, что херсонской группировке российских оккупантов уже некуда деваться с правого берега реки Днепр.

Я думаю, что ситуация с херсонской группировкой просто решена,

– подчеркнул российский оппозиционер.

По его словам, украинские войска просто получили абсолютно безвозмездный полигон для отработки точности стрельбы. Они просто спокойно, методически уничтожают эту российскую группировку.

Российский оппозиционный политик предполагает, что вопросом месяца или даже двух недель является то, чтобы ВСУ полностью обнулили эту группировку противника.

Полный стрим с Яковенко: смотрите видео

Какие варианты у херсонской группировки россиян

Яковенко считает, что оккупанты из херсонской группировки сдадутся ВСУ и лягут на бюджет Украины всей своей тяжестью. Речь, вероятно, о 16 или 18 тысячах российских солдат, которые там остались.

Они просто перейдут на содержание украинского бюджета. Это неизбежно совсем. Или все просто умрут. Эта ситуация просто решена,

– заявил российский оппозиционный политик.

Он также считает очень вероятным вариант отбрасывания Вооруженными Силами Украины оккупационных войск на границы 23 февраля. Возможны определенные нюансы, но что-то подобное будет происходить.

Кстати! Контрнаступление Сил обороны Украины в разы ухудшило ситуацию на фронтах для оккупантов. Ведь большое количество группировок, которые российские генералы фактически покинули на линии столкновения, оказалось отрезанным от поставок. Это касается как батальонно-тактических групп в Харьковской области, так и в Херсонской.

Ситуация в Херсонской области: что известно

Украинские военные за последние 2 недели освободили около 500 квадратных километров в Херсонской области. Силы обороны деоккупировали многие населенные пункты.

Российские военные отошли от своих позиций в Киселевке возле Херсона в сторону Днепра. Этот населенный пункт является стратегически важным, ведь именно из него враг не давал бы ВСУ зайти в областной центр с северо-запада.

Возможности оккупантов на Юге сведены к нулю. Мосты находятся под огневым контролем ВСУ. Россияне не могут доставить ни продовольствия, ни боекомплекта, ни горюче-смазочных материалов.

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