Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко. На його думку, обнулення цього ворожого угруповання є питанням місяця чи навіть двох тижнів.

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"Ситуація з херсонським угрупованням вирішена"

Яковенко зазначив, що херсонському угрупованню російських окупантів уже нікуди подітися з правого берега річки Дніпро.

Я думаю, що ситуація з херсонським угрупованням просто вирішена,

– наголосив російський опозиціонер.

За його словами, українські війська просто отримали абсолютно безоплатний полігон для відпрацювання точності стрільби. Вони просто спокійно, методично знищують це російське угруповання.

Російський опозиційний політик припускає, що питанням місяця чи навіть двох тижнів є те, щоб ЗСУ повністю обнулили це угруповання противника.

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Які варіанти у херсонського угруповання росіян

Яковенко вважає, що окупанти з херсонського угруповання здадуться ЗСУ і ляжуть на бюджет України всією своєю тяжкістю. Мовиться, ймовірно, про 16 чи 18 тисяч російських солдатів, які там залишилися.

Вони просто перейдуть на утримання українського бюджету. Це неминуче зовсім. Або всі просто помруть. Ця ситуація просто вирішена,

– заявив російський опозиційний політик.

Він також вважає дуже ймовірним варіант відкидання Збройними Силами України окупаційних військ на межі 23 лютого. Можливі певні нюанси, але щось подібне й відбуватиметься.

До речі! Контрнаступ Сил оборони України у рази погіршив ситуацію на фронтах для окупантів. Адже велика кількість угруповань, яку російські генерали фактично покинули на лінії зіткнення, опинилася відрізаною від постачання. Це стосується як батальйонно-тактичних груп на Харківщині, так і на Херсонщині.

Ситуація на Херсонщині: що відомо

Українські військові за останні 2 тижні звільнили близько 500 квадратних кілометрів у Херсонській області. Сили оборони деокупували багато населених пунктів.

Російські військові відійшли від своїх позицій у Киселівці біля Херсона в бік Дніпра. Цей населений пункт є стратегічно важливими, адже саме з нього ворог не давав би ЗСУ зайти в обласний центр з північного заходу.

Можливості окупантів на Півдні зведені до нуля. Мости перебувають під вогневим контролем ЗСУ. Росіяни не можуть доставити ні продовольства, ні боєкомплекту, ні паливно-мастильних матеріалів.

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