Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зауважив, що наші військові втримали ситуацію на одному з напрямків Донеччини, де росія й нині намагається вести активні штурмові дії.

До речі ЗСУ взяли у полон на Харківщині тисячі окупантів, серед них є багато офіцерів, – ЗМІ

"Оперативного оточення зараз просто не може бути"

Мусієнко вважає, що ЗСУ точно зруйнували будь-які плани окупантів щодо можливого оперативного оточення українських військ. Росія точно мала намір зробити це, починаючи з травня, коли перекидала значну частину військ на Ізюмський напрямок.

За його словами, так само з Півдня росіяни хотіли підходити, зокрема, на схід від Гуляйполя. Там йшли значні бої й російські сили намагалися прориватися, а наші захисники не давали їм цього зробити.

Точно ми вже можемо казати про те, що оперативного оточення зараз просто не може бути,

– сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Він наголосив, що українські військові втримали ситуацію на Донеччині, на одному з тих напрямків, де й нині росія намагається вести активні штурмові дії.

На яких напрямках нема загроз

Мусієнко зауважив, що впродовж двох попередніх діб окупанти досить потужно обстрілюють Бахмут. Росія намагається там штурмувати, проте не має успіху.

Ми можемо сказати, що як мінімум із напрямку півночі Донеччини, тобто з напрямку від Ізюма, не сьогодні загроз нема. Там уже українські сили,

– наголосив він.

Військовий експерт зауважив, що противник відкинутий і в районі Святогірська, українські сили фактично займають там більш вигідні позиції. А поблизу Лиману не так спокійно й українські сили там відсувають ворога.

Крім того, це дещо знімає тиск з угруповання українських військ біля Сіверська. Тому що там теж із двох напрямків фактично ворог хотів вести наступальні дії,

– сказав Мусієнко.

Наразі, додав він, така можливість ще зберігається тільки зі Східного напрямку. А з Північного російські окупанти мають менше є перспектив для таких дій.

Зверніть увагу! Російські сили, найімовірніше, не можуть зміцнити нову лінію фронту після завоювання Україною східної частини Харківської області. В американському Інституті вивчення війни вважають, що окупанти активно покидають цей район або передислокуються на інші напрямки.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

Українські захисники продовжують боронити нашу землю від російських загарбників. Станом на 13 вересня Збройні Сили України відбили атаки ворога біля 8 населених пунктів.

У результаті наступу ЗСУ деокупували понад 4 тисячі квадратних кілометрів території. Звільнили понад 300 населених пунктів, в яких уже провели стабілізаційні заходи.

Можливості окупантів на Півдні зведені до нуля. Мости перебувають під вогневим контролем ЗСУ. Росіяни не можуть доставити ні продовольства, ні боєкомплекту, ні паливно-мастильних матеріалів.

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