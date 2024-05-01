"Мы готовы": глава ОВА ответил, возможно ли новое наступление на Херсон

В последнее время в сети активно начала распространяться информация о возможном наступлении россиян. Одним из потенциальных направлений считается Херсонщина.

В Херсонской ОВА не отрицают вероятность нового российского наступления на Херсон. Однако на этот раз действия оккупантов могут быть несколько иными. Об этом заявил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Есть естественная преграда

Прокудин рассказал, что в этом году, если Россия все же снова попытается захватить Херсон, ситуация будет несколько отличаться. По его словам, вряд ли это наступление будет аналогичным тому, что было во время масштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Считаю, что большое вторжение, как это было, им не удастся. Потому что у нас есть естественная преграда – река. Сомневаюсь, что получится ее пересечь,

– сказал он.

В то же время глава Херсонской ОВА утверждает, что сейчас российские захватчики стремятся закрепиться где-то на правом берегу. Поэтому, по состоянию на сейчас существует такая вероятность.

"Мы готовы. Есть средства и человеческие ресурсы, чтобы этого не произошло. Постоянно с командованием на связи", – заявил Прокудин.

Россия распространяла ИПСО о "наступлении" на правый берег Херсонщины

Власти Херсонщины констатировали ранее, что ситуация в области – под полным контролем Сил обороны, и украинские воины готовы дать отпор врагу. Как отметили в Херсонской ОВА, как и во все прошлые разы, когда оккупанты распространяли подобную дезинформацию, они снова врут.

Там отметили, что на Херсонщине захватчиков ждет только смерть. Как на правом, так и на левом берегу. В сообщении Генштаба от 10 апреля говорится о том, что оккупантам не удается выбить украинских военных с плацдармов на левобережье Херсонской области.

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