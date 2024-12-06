Регулярно их штурмуют: почему россиянам крайне нужны острова на Херсонщине

Россияне готовят наступление на Херсонскую область. Враг озвучивал эти планы еще с осени 2022 года, после деоккупации. Сейчас захватчики активно рассказывают, что хотят вернуть правобережье Херсона.

Оккупанты постоянно штурмуют острова на Херсонщине, однако украинские защитники отражают атаки врага. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич.

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"Эти штурмы происходят постоянно. Острова им нужны для того, чтобы закрепиться, обстреливать, терроризировать еще больше. Однако наши военные предотвращают абсолютно все", – подчеркнула она.

ВСУ отбивают штурмы

Евгения Вирлич отметила, что штурмы островов на Херсонщине происходят системно. Каждый раз, когда сообщают о том, что россияне штурмовали – это означает, что его отбили. ВСУ держат ситуацию под контролем.

Россияне постоянно пытаются делать различные вбросы, чтобы пошатнуть психологическое состояние украинцев. Враг рассказывает, что якобы "обязательно все отвоюет". Однако на самом деле наши бойцы отражают штурмы захватчиков.

Да, россияне не оставляют надежд, постоянно засылают ДРГ, постоянно даже у себя заявляют, что они кого-то "разбили". В их реальности иногда можно такое впечатление составить, что они что-то отвоевали. Однако наши бойцы довольно активно их останавливают,

– сказала журналистка.

Напомним, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о планах оккупантов осуществить новое наступление на Херсон. В частности, россияне собрали 300 лодок для форсирования Днепра. Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что российские войска пытаются закрепиться на островах вблизи Херсона, однако украинские военные готовы противодействовать любому варианту развития ситуации.