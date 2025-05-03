"Готовятся конкретно": Свитан оценил угрозу повторных действий россиян из Беларуси

Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия может "что-то готовить" со стороны Беларуси, прикрываясь военными учениями. Такая угроза существует, но тут есть свои нюансы.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. Известно, что Россия планирует провести осенью в Беларуси совместные учения "Запад – 2025".

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Может ли Россия снова напасть из Беларуси

Как отметил Свитан, Россия действительно может накапливать войска в Беларуси. Они там конкретно готовятся. Но вряд ли это будет для того, чтобы напасть на Украину. Под удар могут попасть страны Балтии.

Лукашенко прекрасно понимает – как только россияне снова полезут в Украину со стороны Беларуси, так сразу выключится вся белорусская экономика. Мы нанесем удары по всем военным целям. Начиная с Мозырского НПЗ, заканчивая Нафтаном, Билкалием и так далее. Тупо не станет белорусской экономики,

– сказал Свитан.

Украина имеет средства поражения, которые могут бить на более чем 1000 километров. Этого достаточно, чтобы достать по любой точке Беларуси.

Несмотря на это, Россия действительно может создать военные угрозы для стран Балтии. Если российские оккупанты начнут операцию, то первой под удар, вероятнее всего, попадет Эстония. А группировка со стороны Беларуси будет угрожать Литве и Латвии.

С Эстонией может быть проблема. Но они готовятся дать сопротивление вторжению, если оно произойдет. Там накапливают ракеты. Если такое что-то произойдет, то сразу будет удар по Москве,

– сказал Свитан.

Добавим, в Госпогранслужбе отметили, что белорусское направление остается угрожающим для Украины, потому что когда Россия может его использовать для повторного наступления. Но пока ситуация на этом участке остается контролируемой и без изменений.