Не будет похоже на 2022 год: "Флеш" объяснил, какие провокации могут готовить из Беларуси

Украина вполне серьезно воспринимает возможную угрозу со стороны Беларуси. Если там пойдут на вторжение или начнут запускать оттуда "Шахеды", то туда сразу полетит много беспилотников в ответ.

Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заметил 24 Каналу, что любые агрессивные действия со стороны Беларуси сразу откроют возможность для Украины жестко ответить. Если белорусская или российская пехота попытается прорвать границу, то в ответ сразу полетят FPV-дроны.

Какая ситуация на белорусской границе?

По словам "Флеша", Силы обороны имеют достаточно разведывательных данных для оценки ситуации в Беларуси. Любое передвижение войск и развитие инфраструктуры сразу фиксируется. Если там попытаются осуществить нападение, то об этом будет известно заранее.

Также вряд ли стоит ожидать повторения ситуации 2022 года, когда колонны техники ушли с территории Беларуси. С появлением FPV-дронов военная техника на поле боя обычно живет всего несколько часов. И вообще украинская армия готова к различным вариантам развития событий.

Фронт из Беларуси, я считаю, может быть попыткой оттянуть часть наших войск. Тогда придется определенное количество бригад перебросить на белорусское направление. Но коллапса не будет. Если кто-то сейчас думает, что у нас там пустые границы сейчас, то это большая ошибка. У нас работают там мощные ребята из ГПСУ и другие военные подразделения,

– отметил "Флеш".

Обратите внимание! Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди прямо сказал, что Украина будет атаковать в ответ, если Беларусь попытается напасть на наше государство. Первые 500 целей для дронов уже находятся "на карандаше".

Что известно об угрозе со стороны Беларуси?

Президент Владимир Зеленский во время своего обращения 20 мая заявил, что Россия рассматривает вариант открыть дополнительный фронт на севере Украины. Это могут быть атаки со стороны Беларуси или Брянской области. Военные контролируют и усиливают оборону на севере.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что пока речь не идет о полномасштабном наступлении со стороны Беларуси, как это было в 2022 году. Может быть угроза атак дронами или ДРГ. Впрочем, Россия до сих пор не смогла убедить Беларусь полноценно вступить в войну.