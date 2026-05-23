Опасность есть, – майор в отставке разобрал угрозу наступления из Беларуси

В последние дни участились разговоры об угрозе со стороны Беларуси и возможности нового наступления. Владимир Зеленский не исключает опасности не только для Киевщины и Черниговщины, но и для Волыни, Житомирской и Киевской областей.

Россияне не отказываются от планов сделать буферную зону вглубь нашей территории. Впрочем, как заметил 24 Каналу ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман, это желание, скорее всего, невыполнимо.

Действительно ли есть угроза нового наступления?

Прежде всего стоит заметить, что сегодня линия фронта составляет примерно 1240 километров. Если добавится еще линия нашей северной границы, то общая цифра вырастет до почти 3000 километров.

Нам придется держать там войска. Это растянет нашу оборону. Мы не имеем численного преимущества перед россиянами. Хотя на некоторых участках у нас паритет в личном составе, технике и оружии, но растянуться еще на одну такую линию фронта, – для нас это не очень хорошо,

– подчеркнул майор в отставке.

Впрочем количество сил и средств, которые сегодня есть в Беларуси и на приграничных российских территориях, также не позволят Владимиру Путину надеяться на успехи или хотя бы на начало боевых действий. По разным оценкам, там есть до 10 тысяч военных. Это не та концентрация, которая нужна для наступления.

"Но опасность сохраняется. Даже, если она составляет 1%, то это не значит, что ее надо игнорировать, стоит готовиться к возможным действиям со стороны России и Беларуси. Но пока угрозы наступления нет", – подчеркнул Алексей Гетьман.

К тому же россияне постоянно проводят провокации на границе. Поэтому могут попытаться развернуть определенные действия совместно с белорусами. Впрочем летом им нужно время на подготовку. Вероятность активизации на границе возможна не раньше осени 2026 года.

Однако, стоит помнить, что Украина построила там фортификационные сооружения, там сделаны огневые позиции, заминированы дороги. К тому же есть много болотистых мест, которыми невозможно передвигаться. Поэтому со своей стороны мы готовы к любым действиям и провокациям.

Что известно о возможном наступлении из Беларуси?

Президент Украины заявил об усилении защиты на севере. Решение приняли в соответствии с данными разведки. В частности говорится об усилении фортификационными сооружениями, чтобы защищаться в случае эскалации.

В Вышгородской РВА сообщили, что населенные пункты Киевщины должны подготовиться к круговой обороне. В целом говорится о 32 населенных пунктах. По приблизительным оценкам на это понадобится 11 миллиардов гривен.

Белорусский диктатор заявил, что его страна якобы не собирается воевать. По его словам, это может произойти только при условии, что "территория страны подвергнется агрессии". Более того, Александр Лукашенко добавил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским "в Беларуси или в любом месте в Украине".