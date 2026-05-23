Росіяни не відмовляються від планів зробити буферну зону вглиб нашої території. Втім, як зауважив 24 Каналу ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман, це бажання, скоріш за все, нездійсненне.

Чи справді є загроза нового наступу?

Насамперед варто зауважити, що сьогодні лінія фронту становить приблизно 1240 кілометрів. Якщо додасться ще лінія нашого північного кордону, то загальна цифра виросте до майже 3000 кілометрів.

Нам доведеться тримати там війська. Це розтягне нашу оборону. Ми не маємо чисельної переваги перед росіянами. Хоч на деяких ділянках у нас паритет в особовому складу, техніці та зброї, але розтягнутися ще на одну таку лінію фронту, – для нас це не дуже добре,

– наголосив майор у відставці.

Втім кількість сил і засобів, які сьогодні є у Білорусі та на прикордонних російських територіях, також не дозволять Володимиру Путіну сподіватися на успіхи чи хоча б на початок бойових дій. За різними оцінками, там є до 10 тисяч військових. Це не та концентрація, яка потрібна для наступу.

"Але небезпека зберігається. Навіть, якщо вона складає 1%, то це не означає, що її треба ігнорувати, варто готуватися до можливих дій з боку Росії та Білорусі. Але наразі загрози наступу немає", – підкреслив Олексій Гетьман.

До того ж росіяни постійно проводять провокації на кордоні. Тому можуть спробувати розгорнути певні дії спільно з білорусами. Втім влітку їм потрібен час на підготовку. Ймовірність активізації на кордоні можлива не раніше осені 2026 року.

Однак, варто пам'ятати, що Україна побудувала там фортифікаційні споруди, там зроблені вогневі позиції, заміновані дороги. До того ж є багато болотистих місць, якими неможливо пересуватися. Тому зі свого боку ми готові до будь-яких дій та провокацій.

Що відомо про можливий наступ з Білорусі?

Президент України заявив про посилення захисту на півночі. Рішення ухвалили відповідно до даних розвідки. Зокрема мовиться про посилення фортифікаційними спорудами, щоб захищатися у разі ескалації.

У Вишгородській РВА повідомили, що населені пункти Київщини мають підготуватися до кругової оборони. Загалом мовиться про 32 населені пункти. За приблизними оцінками на це знадобиться 11 мільярдів гривень.

Білоруський диктатор заявив, що його країна нібито не збирається воювати. За його словами, це може статися лише за умови, що "територія країни зазнає агресії". Ба більше, Олександр Лукашенко додав, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським "у Білорусі або у будь-якому місці в Україні".