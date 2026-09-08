У врага нет необходимого количества войск для нападения на Киев. Об этом военный рассказал в интервью LB Live.

Что известно об угрозе для столицы?

Командующий Национальной гвардией Украины заявил, что пока у россиян нет возможностей для наступления на северном направлении. Он отметил, что оккупантам не хватает людей для нападения на Киев или Чернигов.

Для этого потребуется примерно 70+ тысяч военнослужащих, чтобы создать там 10–20 километров буферной зоны,

– заявил Пивненко.

Военное командование внимательно следит за ситуацией на севере. Командующий Национальной гвардией подчеркнул, что на данный момент разведка не фиксирует накопления войск Россией на этом направлении.

Пивненко отметил, что наступление на север входит в планы врага, однако только при благоприятных обстоятельствах. Основной задачей оккупантов остается захват больших городов в Донецкой области, среди которых Славянск, Краматорск и Константиновка. Россияне хотят держать украинские войска растянутыми на большом расстоянии.

Отметим, что ранее заместитель главы Офиса Президента Сергей Палиса также говорил об отсутствии у противника ресурсов для нападения на Киев и о том, что противник сосредоточен на Востоке. Он отмечал, что, несмотря на планы захватчиков, в настоящее время на северных направлениях Украина не фиксирует формирование наступательных группировок.

Военный также говорил, что россияне не отказались от планов создать буферные зоны глубиной до 20 километров в Харьковской, Сумской и частично Черниговской областях. В то же время Палиса напомнил, что главной целью оккупантов в восточных областях остается выход к административным границам Донецкой и Луганской областей.