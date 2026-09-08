Ворог не має необхідної кількості війська для нападу на Київ. Про це військовий розповів у інтерв'ю LB Live.

Що відомо про загрозу для столиці?

Командувач Нацгвардії України сказав, що поки у росіян немає наступальних можливостей на північному напрямку. Він зазначив, що окупантам не вистачає людей для нападу на Київ чи Чернігів.

Це приблизно треба 70+ тисяч військовослужбовців, щоб зробити там 10 – 20 кілометрів буферної зони,

– заявив Півненко.

Військове командування уважно стежить за ситуацією на півночі. Командувач Національної гвардії наголосив, що наразі розвідка не бачить, що Росія накопичує війська на цьому напрямку.

Півненко зазначив, що наступ на північ є у плані ворога, проте лише за сприятливих обставин. Основним завданням окупантів залишається захоплення великі міста на Донеччині, серед яких Слов'янськ, Краматорськ та Костянтинівка. Росіяни хочуть тримати українські війська розтягненими на великій відстані.

Зазначимо, що раніше заступник керівника Офісу Президента Сергій Паліса також казав про відсутність ресурсів у ворога для нападу на Київ та зосередженість ворога на Сході. Він зазначав, що, попри плани загарбників, наразі на північних напрямках Україна не фіксує формування наступальних угрупувань.

Військовий також зазначав, що росіяни не відмовились від планів створити буферні зони завглибшки до 20 кілометрів на Харківщині, Сумщині та частково Чернігівщині. Водночас Паліса нагадав, що головною метою окупантів у східних областях залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.