Опять наступление на Киев? Что на самом деле происходит в Беларуси

Как только "Белорусский Гаюн" написал о том, что железные дороги Беларуси готовятся к переброске каких-то сил и средств, как понеслась очередная волна паники "наступление на Киев 2.0", "Лукашенко прогнули, и он отдал армию Путину!".

Сколько у врага войск в Беларуси

Собственно, этой песенке уже третий год. После того как основные силы российского оккупационного войска покинули Беларусь, она звучала с дюжину раз, как заезженная пластинка.

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На самом деле третий год на территории Беларуси все предельно стандартно. По состоянию на сегодня на территории Беларуси отсутствует ударная группировка, которая способна такое вторжение осуществить и захватить Киев. Формирование такой группировки также не происходит.

В приграничной зоне со стороны Беларуси концентрация сил и средств выглядит следующим образом:

38 ОДШБр в районе села Ужово и города Пинск, что в Брестской области;

5 ОБр специального назначения – Иваново, Брестская область и Приболовичи, Гомельская область;

317 ПДБ 103 ОВДБр – село Лельчицы, Брагин и Зябровка-2 Гомельской области;

336 реактивная артиллерийская бригада (Зябровка);

51 АБр – Гомель.

Общая численность составляет 1,8 тысячи бойцов.

Российский контингент представлен операторами и техническим персоналом средств ПВО, комплексов РЭБ, а также авиационной компоненты. Также на территории Беларуси остаются около 400 наемников ЧВК "Вагнера", которые принимают активное участие в подготовке белорусских военных.

Суммарная численность боеспособной части белорусской армии, которая составляет не более 15 тысяч бойцов, а также российского контингента, в нынешнем виде, не позволяют в краткосрочной и среднесрочной перспективе сформировать ударную группировку для прорыва границы и линий обороны на северном плацдарме.

Формирование такой группы, если, конечно, целью будет именно наступление на Киев, потребует минимум нескольких месяцев переброски сил и средств, которое осуществить невозможно и которое сейчас не фиксируется.

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Наступление на Киев для россиян "не ко времени"

Кроме того, Россия сейчас не имеет свободного ресурса, чтобы сформировать ударную группировку для "похода на Киев 2.0". Они из-за отсутствия достаточных сил забуксовали в Волчанске и под Липцами. Из-за этого тормозится наступление на Купянск, поскольку в группах действующих на севере Харьковской области задействованы подразделения ГВ "Запад": 1 и 47 танковые дивизии первой танковой армии.

А потому... какое наступление на Киев? Хотя, на фоне происходящего в Харьковской области перформанса, тема о "наступлении на Киев 2.0" будет заходить через паникеров "на ура". Однако это не умаляет опасность диверсионной и террористической деятельности в приграничной полосе, что с другой стороны и самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко невыгодно, поскольку может вполне непредсказуемо закончиться для его режима.

В общем, выдыхайте.