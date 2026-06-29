Народный депутат Украины, член Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин рассказал 24 Каналу, что Лукашенко помогает России еще с начала полномасштабной войны. В частности, Путину важны полигоны, расположенные в Беларуси.

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Будет ли наступление из Беларуси?

По словам Рахманина, в сентябре 2022 года, когда Россия начала частичную мобилизацию, у них не хватало учебных центров и полигонов для подготовки недавно мобилизованных. Тогда они обратились за помощью к Беларуси.

В Беларуси огромное количество полигонов, учебных центров и другой военной инфраструктуры. Часть из них была там сохранена; часть находилась в плохом состоянии, но имела потенциал для восстановления; а еще часть – была разрушена, но в перспективе могла быть восстановлена. Россияне и тогда, и сейчас, имея в виду теоретически возможную мобилизацию, рассчитывают на эту инфраструктуру. Часть заброшенных военных объектов там действительно восстанавливают,

– сказал Рахманин.

Возможно ли повторное наступление из Беларуси: смотрите видео 24 Канала

Россия может использовать эту инфраструктуру, чтобы в конечном итоге перейти в наступление со стороны Беларуси. Но это лишь один из возможных вариантов. Другой путь – имитация наступления для отвлечения сил и ресурсов.

Представьте, что вы – главнокомандующий ВСУ. Вы видите нетипичную активность со стороны Беларуси. Там прокладывают дороги вдоль границы, возводят фортификационные сооружения; строят объекты, похожие на склады для хранения боеприпасов. Вы воспримите это как подготовку к агрессии. Ваша реакция? Подтянете туда определенную часть личного состава для прикрытия границы,

– отметил Рахманин.

На данный момент со стороны украинской границы нет значительного сухопутного группирования. Там небольшое количество преимущественно белорусских срочников. Также очень мало российских военных, которые обслуживают определенные военные базы, РЛС, станции наблюдения и т. п.

Есть еще третий вариант. Россияне держат его в голове как опцию. Это возможность не полномасштабного вторжения, а давления и отвлечения наших сил со стороны Беларуси. Похоже на ползучее наступление на Сумском направлении. Когда они входили на территорию Сумской области, все воспринимали это как наступление на Сумы. Но нет, это было отвлечение нашего внимания. Такое может произойти со стороны Беларуси. Приведет ли это к серьезным последствиям? Нет. Но оттянет часть сил, денег и ресурсов,

– подчеркнул Рахманин.