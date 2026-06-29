Народний депутат України, член Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін розповів 24 Каналу, що Лукашенко допомагає Росії ще з початку повномасштабної війни. Зокрема Путіну важливі полігони, які розташовані в Білорусі.

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Чи буде наступ з Білорусі?

За словами Рахманіна, у вересні 2022 року, коли Росія почала часткову мобілізацію, у них не було достатньо навчальних центрів та полігонів для підготовки нещодавно мобілізованих. Тоді вони звернулися за допомогою до Білорусі.

В Білорусі величезна кількість полігонів, навчальних центрів та різної іншої військової інфраструктури. Частина з них була там збережена; частина була в поганому стані, але з потенціалом до відновлення; а ще частина – була зруйнована, але в перспективі могла бути відновлена. Росіяни і тоді, і зараз, маючи на думці теоретично можливу мобілізацію, розраховують на цю інфраструктуру. Частину закинутих військових об'єктів там дійсно відновлюють,

– сказав Рахманін.

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Росія може використати цю інфраструктуру, щоб зрештою піти в наступ з боку Білорусі. Але це лише один з можливих варіантів. Інший шлях – імітація наступу для відволікання сил та ресурсів.

Уявіть, що ви головнокомандувач ЗСУ. Ви бачите нетипову активність з боку Білорусі. Там зводять дороги вздовж кордону, роблять фортифікаційні споруди; будують об'єкти, які схожі на склади зберігання боєприпасів. Ви це сприймете як підготовку до агресії. Ваша реакція? Підтягнете туди певну частину особового складу для прикриття кордону,

– зазначив Рахманін.

Наразі з боку українського кордону немає значного сухопутного угруповання. Там невелика кількість переважно білоруських строковиків. Також дуже мало російських військових, які обслуговують певні військові бази, РЛС, станції спостереження тощо.

Є ще третій варіант. Росіяни його тримають в голові як опцію. Це можливість не повномасштабного вторгнення, а підтискання та відволікання наших сил з боку Білорусі. Схоже на повзучий наступ на Сумському напрямку. Коли вони заходили на територію Сумської області, то всі сприймали це як наступ на Суми. Але ні, це було відволікання нашої уваги. Таке може бути з боку Білорусі. Чи це призведе до серйозних речей? Ні. Але відтягне частину сил, грошей та ресурсів,

– підкреслив Рахманін.