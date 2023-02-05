Угроза наступления из Беларуси: что показывают спутниковые снимки аэродрома Зябровка

В Беларуси до сих пор фиксируют активность оккупантов. В сети появились спутниковые фото аэродрома Зябровка, который готовили к приему авиации в начале января.

Также этот аэродром используется как пусковая площадка для ракетных ударов. Он достаточно опасен, ведь может стать очень удобной передовой базой для вражеской авиации, а также местом расположения зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400.

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Что происходит на аэродроме Зябровка

В сети обнародовали достаточно детальные спутниковые снимки аэродрома Зябровка, сделанные Planet Labs 4 января. В начале месяца его подготовили к приему авиации, расчистив посадочную полосу. Однако на фото можно увидеть, что она снова укрыта снегом.

Также остаются пустыми насыпи для РЛС, которые могут служить в качестве станций ЗРК С-300 и С-400. Еще с июня 2022 года недвижимыми находятся 3 единицы специальной техники с мачтами. К сожалению, идентифицировать эти объекты не удалось, однако это могут быть станции радиотехнической разведки или РЭС.

Еще несколько неидентифицированных машин расположены в северной части аэродрома. Они также не меняли позицию уже более полугода. В свою очередь, в средней части базы зафиксировали установку техники на насыпь, которая еще в октябре была пустой. Рядом с ней создали капониры, которых тоже раньше не было. Они заняты техникой – вероятно ЗРК С-300/400, на что указывает размер самих объектов.

Чуть южнее продолжает стоять военная техника, в частности довольно специфическая станция с высокой мачтой. Сравнение со спутниковыми снимками в октябре показывает, что другие машины там перемещались.

Спутниковые фото свидетельствуют, что активность на аэродроме Зябровка остается – оккупанты создают новые капониры и насыпи. Аэродром вполне могут использовать, как пусковой район для ракетных ударов. В то же время превращение его в авиабазу для самолетов остается сомнительным. Хотя это не исключает вероятности, что аэродром могут использовать для российской армейской авиации – ударных и транспортных вертолетов.

Спутниковые снимки аэродрома Зябровка / Фото DEFENSE EXPRESS

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