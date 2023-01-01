Наступление из Беларуси – реальная перспектива или инструмент давления российского гопника

Беларусь давно уже не является отдельным государством с самостоятельными решениями. Это часть России, а для России очень важно использовать ее в войне против Украины. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Есть ли в белорусской армии действительно боеспособные части

Информационная температура о наступлении со стороны Беларуси постоянно поддерживается именно российской стороной.

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Причина номер один – для России абсолютно нормально вести себя как гопник. Это часть российской политики и "дипломатии" – угрожать всем вокруг, особенно в тех случаях, когда собственных сил может не хватить. Причина вторая – Украина вынуждена реагировать на эти угрозы, оттягивая большую часть сил и внимания к немалой границе с Беларусью.

Что касается реальной угрозы – то она, безусловно, есть. Россияне действительно рассматривают вариант использования белорусской территории как плацдарма для возможного наступления. А сейчас продолжают запускать ракеты и самолеты, а также пользоваться их базами и логистическим обеспечением.

Чтобы представить уровень подготовки самих белорусов, вспомните украинскую армию до 2014 года. Это съеденная коррупцией, окостенела и устаревшая, неповоротливая структура. Но если в последние годы наша армия росла, развивалась, становилась современной и сильной, то белорусская наоборот – деградировала и падала дальше. Общее ее состояние на сегодняшний день – плачевно смешное.

Кремль не пустит белорусов самих в наступление

При этом нельзя относиться к ней, как к чему-то совсем неважному. Несколько боеспособных частей там есть. В основном это десантные части. Они относительно неплохо подготовлены, с мотивированными людьми, которые будут выполнять задачи. Таких частей ориентировочно две – три. Они и будут являться основной ударной силой белорусской армии. И, безусловно, будут уничтожены при попытке наступления.

Вся остальная белорусская армия – тупое немотивированное "мясо", которое будет бежать и сдаваться в плен после первых же серьезных боев. Именно поэтому, если (и когда) Россия таки примет решение использовать белорусскую территорию для наступления, то вряд ли отпустит их самостоятельно, использовав смешанные войска из российских и белорусских соединений.

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Белорусов могут бросить для провокаций или оттягивания сил. В любом случае участие белорусских войск в войне против Украины будет финалом не только их армии, но и Беларуси в целом. Поэтому эта усатая собака выкручивается и пытается избежать этой судьбы.

Что касается целей такого наступления, наиболее вероятно, что это увлечение логистических и стратегических объектов в западной части Украины:

АЭС,

логистических и железнодорожных узлов,

автомобильных решений и т.д.

Они хотят завалить логистику внутри страны, прервать логистику из других стран, отрезав тем самым Центр и Восток Украины от жизнеобеспечения, электроэнергии и поставок. Но на это нужны просто безумные силы. Поэтому, вероятно, Россия так долго и не одобряет решение переходить от угроз к реальным действиям.

Россияне могут во второй раз пойти на Киев

Среди сценариев, лежащих на столе перед российскими властями, один явно предполагает вторую попытку захвата Киева. Думаю, их интересует не полный захват, а контроль. К примеру, полное окружение и принуждение к принятию определенных решений властью.

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Надо понимать, что один из сценариев они для себя изберут. Украинская армия готовится ко всем. Не следует забывать, что в России гораздо больше человеческого ресурса, техники на складах, ракет и т.д. Но у них очень мало мозгов. Очень непростые времена у нас впереди, но сомнений нет, что для России это закончится крайне печально.

Напоследок, пофантазируем о Беларуси. В случае нападения на Украину все, кто мог бы ее защитить, будут уничтожены. Население и так немного, больших городов тоже нет. Если Украине когда-нибудь придется освобождать белорусскую территорию (чисто гипотетически), чтобы она стала независимой, то это вполне реальная задача.