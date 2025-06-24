Такое мнение 24 Каналу высказал польский военный деятель, генерал дивизии, бывший командир JW GROM (спецназ), доктор военных наук Роман Полько, добавив, что Трамп вывел Владимира Путина из изоляции. Он дал ему время перевести дух.

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Надо показать силу

Президент США не раз демонстрировал, что ему важнее Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток, а Европа сама должна заботиться о безопасности на собственном континенте. Отсюда вытекают провокационные заявления россиян, ведь понятно, что сейчас Кремль не имеет сил, чтобы напасть на Европу или НАТО.

Но даже перемещение ядерного оружия, оружия массового уничтожения на территории Беларуси – является тревожным сигналом. Важно, чтобы Альянс в такой ситуации принял решение о сильном ответе.

Вся наша история показывает, что Россия, Советский Союз презирали слабость. Они прислушиваются только к тем партнерам, которые могут показать силу,

– подчеркнул генерал дивизии.

Какие сценарии возможны в Сувальском коридоре

Этот коридор является стратегической территорией между Литвой и Польшей. Она отделяет Беларусь от российского полуэксклава в Калининградской области. В общем сценариев для эскалации в регионе очень много.

Россия может даже искусственно придумать повод: то ли помощь какому-то российскому меньшинству, или мемориальные места. Этому также способствует деятельность под иностранным флагом,

– сказал Роман Полько.

Затем эскалация, переход к открытым военным действиям. Иногда это происходит под видом "зеленых человечков", чтобы показать якобы бунт какого-то нацменьшинства. В конце концов к этому присоединяется Россия в виде так называемого "голубя мира". Итак, говорится об очень опасных гибридных действиях.

"Надо помнить, что во время учений "Запад – 2025" россияне систематически отрабатывают вооруженное наступление с территории Беларуси через Литву к водам Кенигсберга. Поэтому крайне важно реализовать то, что когда-то сказал Джо Байден. Он заявил, что мы не отдадим ни одной части земли", – подчеркнул польский генерал.

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Литве, Латвии, Эстонии нечего отдавать, поэтому нужны предупредительные действия. Стоит раньше нарастить потенциал сдерживания, который покажет России, что нельзя провоцировать Альянс.

Отреагирует ли НАТО

Альянс должен был бы прибегнуть к конкретным действиям. Но самая большая проблема в том, что говорится о "военном положении", а не войне. Хотя "зеленые человечки", вмешательство в киберпространство, интернет-тролли – все это уже является элементами войны.

Сегодня я даже слышу, как один из польских политиков называет Россию не врагом, а противником. Противник – это тот, кто играет честно, кто придерживается правил. Россия – враг и так прописано в нормативных документах НАТО,

– заметил Роман Полько.

Итак, Альянс будет действовать решительно. Даже те страны, которые сначала надеялись, что Россия будет руководствоваться здравым смыслом, собственным интересом – понимают, что ничего не происходит.

Путин прекрасно понимает, что если война закончится, то закончится и его власть, поэтому он не откажется от войны и силовых решений. Если ему уступят в определенных вопросах, – он просто пойдет дальше.