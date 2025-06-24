Таку думку 24 Каналу висловив польський військовий діяч, генерал дивізії, колишній командир JW GROM (спецназ), доктор військових наук Роман Полько, додавши, що Трамп вивів Володимира Путіна з ізоляції. Він дав йому час перевести подих.

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Треба показати силу

Президент США не раз демонстрував, що йому важливіший Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід, а Європа сама має дбати про безпеку на власному континенті. Звідси випливають провокативні заяви росіян, адже зрозуміло, що зараз Кремль не має сил, щоб напасти на Європу чи НАТО.

Але навіть переміщення ядерної зброї, зброї масового знищення на території Білорусі – є тривожним сигналом. Важливо, щоб Альянс у такій ситуації ухвалив рішення про сильну відповідь.

Вся наша історія показує, що Росія, Радянський Союз зневажали слабкість. Вони прислухаються тільки до тих партнерів, які можуть показати силу,

– підкреслив генерал дивізії.

Які сценарії можливі у Сувальському коридорі

Цей коридор є стратегічною територією між Литвою і Польщею. Вона відділяє Білорусь від російського напівексклава у Калінінградській області. Загалом сценаріїв для ескалації у регіоні є дуже багато.

Росія може навіть штучно вигадати привід: чи то допомога якійсь російській меншині, чи то меморіальні місця. Цьому також сприяє діяльність під іноземним прапором,

– сказав Роман Полько.

Потім ескалація, перехід до відкритих воєнних дій. Інколи це відбувається під виглядом "зелених чоловічків", щоб показати нібито бунт якоїсь нацменшини. Зрештою до цього приєднується Росія у вигляді так званого "голуба миру". Отже, мовиться про дуже небезпечні гібридні дії.

"Треба пам'ятати, що під час навчань "Запад – 2025" росіяни систематично відпрацьовують збройний наступ з території Білорусі через Литву до вод Кенігсберга. Тому вкрай важливо реалізувати те, що колись сказав Джо Байден. Він заявив, що ми не віддамо жодної частини землі", – наголосив польський генерал.

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Литві, Латвії, Естонії нема чого віддавати, тому потрібні попереджувальні дії. Варто раніше наростити потеніал стримування, який покаже Росії, що не можна провокувати Альянс.

Чи відреагує НАТО

Альянс мав би вдатися до конкретних дій. Але найбільша проблема в тому, що мовиться про "воєнний стан", а не війну. Хоча "зелені чоловічки", втручання в кіберпростір, інтернет-тролі – все це вже є елементами війни.

Сьогодні я навіть чую, як один із польських політиків називає Росію не ворогом, а противником. Супротивник – це той, хто грає чесно, хто дотримується правил. Росія – ворог і так прописано в нормативних документах НАТО,

– зауважив Роман Полько.

Отже, Альянс діятиме рішуче. Навіть ті країни, які спочатку сподівалися, що Росія керуватиметься здоровим глуздом, власним інтересом – розуміють, що нічого не відбувається.

Путін прекрасно розуміє, що якщо війна закінчиться, то закінчиться і його влада, тому він не відмовиться від війни й силових рішень. Якщо йому поступляться у певних питаннях, – він просто піде далі.