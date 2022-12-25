Об этом в эфире 24 канала сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков. Он отметил, что не нулевой эта вероятность будет вплоть до победы Украины.

Важно Россияне активно свозят технику на фронт: может ли это быть подготовкой к новому наступлению

По его мнению, Генеральный штаб Вооруженных Сил достаточно объективно и прагматично подошел к вопросу оценки вероятности нападения. Он обратил внимание на вопрос авиационной группировки, сравнив ее состояние с тем, что, например, было в феврале. Тогда на территории Беларуси было размещено 77 вертолетов, штурмовиков и полтора десятка истребителей.

Пока такие силы там не наблюдаются. Важен тот аспект, что прием таких самолетов, чтобы они могли базироваться, это отдельная задача для белорусских аэродромов. Надо подготовить прием такого количества машин,

– отметил Олег Катков.

По его словам, в Вооруженных Силах Украины, а также у наших союзников есть все средства, чтобы заметить подготовку заранее.

Смотрите видео: Олег Катков о новом возможном наступлении с Беларуси

"Нельзя сказать, что нет вероятности того, что Россия с белорусскими войсками может напасть. Но говорить, что они пойдут 24, 25 или 26, – мне кажется, что здесь лучше прислушиваться к официальным источникам, а не к гораздо менее проверенным источникам", – подытожил эксперт.

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