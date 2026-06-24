Об этом свидетельствует риторика Лукашенко: офицер оценил, есть ли сейчас угроза наступления с Беларуси

Угроза со стороны Беларуси никуда не исчезла. Но к этой проблеме нужно подходить реалистично.

Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что Россия постоянно поднимает тему наступления с территории Беларуси, когда у нее возникают проблемы на фронте. А параллельно выдвигают угрозы применением ядерного оружия вместе с неадекватным Медведевым.

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Действительно ли существует опасность наступления со стороны Беларуси?

Как подчеркнул военный, в Беларуси могут делать агрессивные заявления и проводить различные проверки войск. Но это не является сигналом того, что наступление вот-вот начнется. Нужно следить за несколько другими сигналами.

Послушайте, пока нет концентрации личного состава на границе с Украиной со стороны Беларуси, до тех пор значительной угрозы нет. Поверьте, эти переброски на сегодняшний день не могут остаться незамеченными. Сейчас все понимают, что обеспечить прорыв оттуда достаточно сложно, потому что мосты взорваны, а дороги – заминированы,

– отметил военный.

Возможно ли наступление из Беларуси: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, Силы обороны Украины вышли на колоссально высокий уровень в применении беспилотников. Россия сталкивается с серьезными проблемами. А Беларусь в случае нападения понесет еще более катастрофические последствия. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко прекрасно это осознает.

Лукашенко – враг, но он не глуп. Если он за 4,5 года не ввязался напрямую в боевые действия, то сейчас тем более он этого не сделает. Также сейчас развернулась всякая риторика с его извинениями. Не удивлюсь, если когда-нибудь мы дожмем Россию, и Лукашенко начнет говорить, что советовал Путину не нападать на Украину,

– подчеркнул Ткачук.

Конечно, следует осознавать, что пока в Беларуси будет пророссийский режим, до тех пор угроза не будет нулевой. Но на данный момент она маловероятна.