ВСУ постараются опередить врага, – Громов о возможном наступлении на Киев

Украинские защитники активно готовятся к новому наступлению врага с белорусского направления. Укрепляются не только возле Киева, но и на всех необходимых направлениях.

Сейчас ВСУ делают все возможное, чтобы противостоять возможному наступлению на Север Украины и столицу. Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, сообщает 24 канал.

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ВСУ создают новые оборонные позиции

Украинские воины строят оборонительные позиции не только в пределах Киева, но и там, где высок риск угрозы нового вторжения.

Оборонные позиции создаются не только в границах Киева. Оборонительные позиции создают в тех городах, откуда мы видим попытки противника несколько усугубить ситуацию,

– сказал он.

Предупредят ли украинцев о вероятном наступлении из Беларуси

Громов заметил, что если враги будут готовить новое наступление из Беларуси, это не будет ни для кого тайной. При этом защитники постараются сделать так, чтобы его не было.

Мы будем прилагать усилия, чтобы опередить противника в попытке захватить наши территории. Это не значит, что мы будем вести боевые действия на территории республики Беларусь или на другой территории. Это, прежде всего, стойкая защита своих границ,

– подчеркнул Громов.

Что известно об угрозе наступления из Беларуси

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что угрозы наступления на данный момент нет, однако в будущем картина может измениться. Он считает, что ситуация может кардинально измениться, когда Россия потеряет Херсон, откуда сможет перебросить часть войск на север к Беларуси.

Ранее начальник ГУР рассказывал, что для наступления на Киев оккупантам нужно более 2 недель перебрасывать войска.

Помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин считает, что говорить о возможности повторного наступления на Украину со стороны Беларуси можно в случае усиления группировки войск до 50 – 70 тысяч солдат. Но сейчас там нет такого количества живой силы.

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