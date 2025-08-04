В Беларуси появились красные ленты и БТРы: возможно ли новое наступление
- На улицах белорусского Гомеля заметили БТРы с красными лентами, что вызвало предположение о присутствии российских военных, но это скорее демонстрация, чем подготовка к наступлению.
- Иван Тимочко отметил, что Россия и Беларусь имеют планы удара с севера, но на самом деле ресурсы для реализации такого сценария отсутствуют, и это используется как инструмент давления.
Наступление из Беларуси маловероятно из-за недостаточного количества войск и логистические ограничения, а также Путин не доверяет белорусской армии из-за возможной неэффективности и риск перехода на сторону Украины.
На улицах белорусского Гомеля заметили БТРы с красными лентами и противодронными дугами кустарного производства. Это вызвало предположение о присутствии российских военных с неизвестными целями.
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко объяснил 24 Каналу, что подобные сигналы не похожи на реальную подготовку к наступлению. По его словам, это скорее демонстрация, чем начало военной операции.
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Как выглядит настоящая переброска войск?
Видео из Гомеля с бронетехникой и красными лентами Тимочко проанализировал сквозь призму стандартной тактики развертывания войск. Он предположил, что появление бронетехники в белорусском Гомеле могло быть частью показательных учений или демонстраций местного уровня. По его словам, такой открытый формат не соответствует признакам реального боевого развертывания.
Перемещение армейской техники происходит большими колоннами, с сопровождением полиции, перекрытием дорог, а иногда и отключением интернета,
– объяснил он.
По его мнению, отсутствие колонны, маскировки и других мер безопасности свидетельствует об информационно-психологическом характере маневра, а не о реальной подготовке к наступлению.
Планы наступления существуют, но не реализуются
Иван Тимочко отметил, что на уровне штабных документов Россия и Беларусь давно расписали сценарии удара с севера. По его словам, такие разработки постоянно обновляют, как и украинские планы противодействия.
Потенциальное планирование наступления на Украину, конечно, у них есть. Путин при желании легко может заставить Лукашенко вступить в активную фазу боевых действий,
– подчеркнул Тимочко.
В то же время подчеркнул он, в реальности Кремль до сих пор не сформировал нужную группировку и логистику для этого сценария. Пока резервов не хватает, Москва держит планы "на бумаге", используя их скорее как инструмент давления.
Тимочко также считает, что в случае необходимости Кремль может активировать эти наработки и втянуть Минск в войну, поскольку белорусское командование тесно связано с российскими структурами.
Путин не доверяет белорусской армии
Иван Тимочко считает, что Кремль не спешит использовать белорусские войска не только из-за технических ограничений, но и из-за отсутствия доверия. В Москве понимают, что белорусы могут быть неэффективными, или даже перейти на сторону Украины.
Будут ли они воевать, не вернут оружие против России, не начнут массово переходить на сторону Украины – это вопрос,
– отметил Тимочко.
Он добавил, что Путин с самого начала избегал привлечения белорусов, чтобы не делить "славу победы" с Лукашенко. При этом кремлевское руководство хорошо помнит об амбициях белорусского лидера и не желает усиливать его политическую роль.
Наступление из Беларуси – маловероятно
Несмотря на регулярные маневры и заявления о "союзной армии", на территории Беларуси нет достаточного количества войск для масштабного наступления. Иван Тимочко отметил, что для такого удара нужно как минимум несколько десятков тысяч солдат – сейчас этого ресурса там нет.
Наступление даже на Сумщине шириной линии фронта 30 километров задействует до 50 тысяч российских военных. Под Покровском наступает более 100 тысяч,
– объяснил он.
По его мнению, болотистая местность, ограниченное количество направлений и слабая логистика делают северное направление крайне невыгодным для России. В то же время попытки создать напряжение у границы не исключены, но с целью отвлечения украинских сил.